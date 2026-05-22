Mỹ báo tin vui cho một mặt hàng chủ lực của Việt Nam

Xuất khẩu cá tra Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu khởi sắc rõ nét trong những tháng đầu năm 2026 khi nhu cầu tại nhiều thị trường lớn đồng loạt cải thiện, đặc biệt là Mỹ – thị trường từng suy giảm mạnh trong giai đoạn trước do tồn kho cao và sức mua yếu.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố ngày 22/5, xuất khẩu cá tra trong tháng 4/2026 đạt khoảng 206 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp ngành cá tra duy trì mức tăng trưởng hai con số kể từ đầu năm.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt khoảng 720 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy đà phục hồi của một trong những ngành hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực đang diễn ra tích cực hơn dự báo trước đó.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Nhu cầu nhập khẩu ổn định từ các doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối thực phẩm tại quốc gia này đang giúp duy trì sản lượng xuất khẩu ở mức cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cho biết hoạt động giao thương qua đường biển và logistics sang Trung Quốc hiện thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thị trường Mỹ bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi sau thời gian dài tăng trưởng chậm. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, lượng đơn hàng mới từ các nhà nhập khẩu Mỹ đã tăng dần từ cuối quý I/2026 khi tồn kho giảm và nhu cầu tiêu dùng thủy sản cải thiện. Việc giá cá tra duy trì ở mức cạnh tranh so với nhiều loại cá thịt trắng khác cũng giúp sản phẩm của Việt Nam lấy lại lợi thế tại thị trường này.

Một số doanh nghiệp trong ngành cho rằng nhu cầu tại Mỹ đang được hỗ trợ bởi xu hướng tìm kiếm nguồn protein có giá hợp lý trong bối cảnh lạm phát thực phẩm vẫn là áp lực lớn đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, chi phí vận tải quốc tế ổn định hơn cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Không chỉ Mỹ và Trung Quốc, nhiều thị trường khác như Brazil, Mexico, Trung Đông và một số nước châu Á cũng duy trì đà nhập khẩu tích cực trong những tháng đầu năm. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp ngành cá tra giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Theo giới phân tích thủy sản, triển vọng xuất khẩu cá tra trong nửa cuối năm 2026 vẫn tương đối khả quan nếu nhu cầu tiêu dùng toàn cầu tiếp tục phục hồi và mặt bằng giá nguyên liệu trong nước được duy trì ổn định. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nguồn cung cá thịt trắng khác cũng như yêu cầu khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường từ các thị trường nhập khẩu.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hiện đang đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng danh mục sản phẩm giá trị gia tăng nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng thực phẩm tiện lợi và sản phẩm đông lạnh tại nhiều quốc gia cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng cho ngành cá tra Việt Nam trong thời gian tới.