Lộ xe máy điện VinFast hoàn toàn mới tại Việt Nam: Thiết kế phong cách touring, động cơ đặt giữa, kính chắn gió cỡ lớn thoải mái đi phượt

Công báo sở hữu công nghiệp số ra ngày 15/5 xuất hiện loạt bản vẽ kiểu dáng của các mẫu xe máy điện VinFast, trong đó đáng chú ý nhất là thiết kế của một dòng xe hoàn toàn mới, chưa từng được hãng tiết lộ. So với các dòng xe Sudub, Sulad hay Subab được VinFast hé lộ vào đầu năm nay, mẫu xe mới này mang thiết kế khác biệt hoàn toàn.

Hình ảnh bản vẽ mẫu xe điện mới của VinFast.

Dựa theo hình ảnh bản vẽ, xe mang kiểu dáng liên tưởng đến các dòng maxi-scooter phong cách touring như BMW C 400 GT hay Yamaha TMax 560. Phần đầu nổi bật với cụm đèn chiếu sáng có dải đèn định vị hình chữ X kết hợp cùng kính chắn gió cỡ lớn. Nhìn từ bên hông, thân xe được làm vuốt cao về phía đuôi, nét thiết kế này dễ khiến người dùng nghĩ đến dòng xe tay ga phổ thông Yamaha NVX.

Đáng chú ý, hình ảnh từ phía dưới gầm xe nhìn lên thể hiện động cơ được đặt giữa - cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe điện có công suất lớn. Khu vực bên dưới sàn xe có thiết kế phẳng, điều này dễ hiểu vì đây là vị trí đặt bộ pin.

Hiện tại, VinFast vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu xe này. Tuy nhiên với những gì đã được hé lộ cho các mẫu mô tô điện vào đầu năm nay, không loại trừ khả năng sản phẩm mới cũng sẽ trang bị động cơ điện mạnh 50 kW, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h.

Việc trang bị động cơ công suất lớn chắc chắn sẽ đi kèm với một bộ pin khác với các dòng xe máy điện phổ thông. Bộ pin mới này không chỉ cần dung lượng đủ lớn để đảm bảo tầm vận hành đủ thoải mái cho người dùng, mà còn phải có tốc độ xả cao để đáp ứng được trải nghiệm vận hành mạnh mẽ.

Hình ảnh dựng đồ họa mẫu xe điện VinFast. Ảnh dựng đồ họa: BMXB

Tại Việt Nam hiện chỉ có duy nhất mẫu xe Nuen N1-S là lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm xe điện theo phong cách mô tô thể thao. Sản phẩm này dùng động cơ 24 kW, tốc độ tối đa 130 km/h và phạm vi di chuyển sau một lần sạc đầy là 245 km. Xe đang được bán với giá 170 triệu đồng.

Theo kế hoạch VinFast công bố vào tháng 2 năm nay, các dòng mô tô điện dự kiến mở bán từ quý IV/2026. Khi mở bán, các sản phẩm mô tô điện mang thiết kế touring, cruiser hay sportbike gần như khó có thể tìm được đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam.