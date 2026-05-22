Rò rỉ toàn bộ thiết kế và cấu hình iPhone 18

Thiết kế tinh chỉnh với Dynamic Island siêu gọn và sắc đỏ quyền lực

Dòng iPhone 18 năm nay dự kiến sẽ là một đại gia đình đồ sộ với nhiều phiên bản khác nhau. Bên cạnh ba mẫu quen thuộc là iPhone 18 tiêu chuẩn, 18 Pro và 18 Pro Max, Apple có thể đang ấp ủ phát triển thêm iPhone 18e, thế hệ iPhone Air thứ hai và cả một mẫu iPhone gập. Mặc dù kích thước màn hình của các phiên bản chính nhiều khả năng vẫn giữ nguyên ở mức 6,3 inch và 6,9 inch, thiết kế tổng thể sẽ có những điểm nhấn khác biệt và liền lạc hơn.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất về ngoại hình đến từ khu vực màn hình trước. Các chuyên gia rò rỉ nổi tiếng như Mark Gurman và Ice Universe đều đồng tình rằng Apple sẽ thu nhỏ đáng kể kích thước của Dynamic Island trên dòng iPhone 18 Pro. Lỗ khuyết này được dự đoán sẽ ngắn hơn khoảng 35% so với thế hệ hiện tại và chỉ mở rộng ra khi có thông báo hệ thống. Một số nguồn tin còn táo bạo nhận định Apple có thể sử dụng công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình để tối ưu hóa không gian hiển thị, dù điều này vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi trong giới công nghệ.

Ở mặt lưng, iPhone 18 Pro hứa hẹn mang đến vẻ đẹp nguyên khối hơn với lớp phủ kính trong suốt, tạo ra màu sắc đồng nhất thay vì thiết kế hai tông màu như hiện nay. Cụm camera lồi trên bản tiêu chuẩn có thể được vát mỏng lại, trong khi các mẫu Pro vẫn duy trì cụm chữ nhật đặc trưng. Đặc biệt, giới mộ điệu đang rất chờ đợi sự xuất hiện của phiên bản màu đỏ đậm hoàn toàn mới trên iPhone 18 Pro, hứa hẹn sẽ trở thành tông màu chủ đạo gây sốt tương tự như sắc cam của thế hệ tiền nhiệm.

Cuộc cách mạng nhiếp ảnh di động nhờ camera thay đổi khẩu độ

Điểm "ăn tiền" nhất trên thế hệ iPhone mới chính là hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là thông tin iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị camera có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý, một tính năng cao cấp vốn chỉ thường thấy trên các dòng máy ảnh chuyên nghiệp DSLR hay mirrorless. Công nghệ này cho phép người dùng kiểm soát linh hoạt lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó cải thiện vượt bậc chất lượng ảnh chụp đêm và tạo ra hiệu ứng xóa phông quang học tự nhiên, chân thực hơn rất nhiều khi chụp ảnh chân dung.

Không chỉ dừng lại ở camera chính, ống kính telephoto trên bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max cũng sẽ sở hữu khẩu độ nhanh hơn, tối ưu hóa khả năng thu sáng. Để đáp ứng nhu cầu selfie và gọi video ngày càng cao, Apple dự kiến sẽ nâng cấp đồng loạt camera trước của ba mẫu iPhone 18 lên độ phân giải 24 MP. Bên cạnh đó, phím điều khiển Camera Control cũng sẽ trải qua một đợt tinh chỉnh nhỏ. Hãng có thể loại bỏ chức năng cảm ứng điện dung và chỉ giữ lại cảm ứng lực để thao tác điều khiển trở nên đơn giản, trực quan hơn, đồng thời giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Cấu hình vượt trội với chip A20 và thời lượng pin khủng

Sức mạnh bên trong của iPhone 18 sẽ được dẫn dắt bởi thế hệ vi xử lý A20 hoàn toàn mới. Dòng chip này được đồn đoán sẽ ứng dụng quy trình sản xuất đột phá mang tên Wafer-Level Multi-Chip Module, cho phép tích hợp trực tiếp RAM lên cùng tấm bán dẫn với CPU, GPU và bộ xử lý thần kinh. Thiết kế cấu trúc mới mẻ này không chỉ đẩy hiệu năng máy lên một tầm cao mới mà còn tiết kiệm điện năng tiêu thụ một cách đáng kể.

Để chạy đua trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dung lượng RAM đã trở thành yếu tố sống còn. Các nhà phân tích dự đoán ngay cả phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cũng sẽ được trang bị RAM lên đến 12 GB, ngang bằng với dòng Pro, nhằm đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ AI phức tạp ngay trên thiết bị. Đi kèm với đó là modem mạng C2 giúp cải thiện độ ổn định của kết nối không dây và tính năng gọi điện, nhắn tin hai chiều qua vệ tinh thông qua mạng 5G.

Thời lượng pin cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua. Nguồn tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro có thể sở hữu viên pin dung lượng lên tới 5.000 mAh cho phiên bản có khay SIM vật lý, và thậm chí chạm mốc 5.200 mAh đối với bản chỉ dùng eSIM. Kết hợp cùng con chip A20 tiết kiệm điện, thế hệ iPhone mới hứa hẹn sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về thời gian sử dụng trước đây.

Chiến lược mới trong lịch trình ra mắt

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất chính là việc Apple có thể sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen ra mắt sản phẩm của mình. Thay vì giới thiệu toàn bộ dải sản phẩm vào tháng 9 như thông lệ, Táo khuyết đang xem xét chiến lược tách rời thời điểm phát hành.

Theo đó, những mẫu máy cao cấp thuộc dòng Pro vẫn sẽ được trình làng vào sự kiện mùa thu năm nay. Tuy nhiên, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn và mẫu máy giá rẻ iPhone 18e có khả năng sẽ bị dời lịch sang đầu năm 2027. Động thái này được cho là khá hợp lý và liền mạch với chiến lược gần đây của hãng, khi cả iPhone 16e và iPhone 17e đều đã từng được ra mắt vào khung thời gian mùa xuân nhằm duy trì sức hút của thương hiệu xuyên suốt cả năm. Việc kéo giãn lịch trình cũng có thể là giải pháp giúp Apple đối phó với tình trạng thiếu hụt linh kiện, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất cho các dòng máy phổ thông.