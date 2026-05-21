Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng

Ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, sau các phiên đấu giá trực tuyến kéo dài 30 phút cho mỗi sản phẩm, 2 túi xách hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã được đấu giá thành công với mức trúng cao hơn nhiều so với giá khởi điểm.

Trong đó, chiếc túi Hermès size 30 màu trắng có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Sau 4 lượt trả giá, tài sản này được chốt ở mức hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếc túi Hermès size 25 màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng nhưng đã thu hút đông người tham gia đấu giá. Sau 119 lượt trả giá, người mang mã số HCM23013421 trúng đấu giá với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Theo kế hoạch, ngày 22/5, cơ quan chức năng tiếp tục đưa 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan ra đấu giá trực tuyến, gồm các dòng Maybach, BMW và Lexus.

Cụ thể, phiên đấu giá xe Maybach diễn ra từ 14h đến 14h30; BMW từ 15h đến 15h30 và Lexus từ 16h đến 16h30 cùng ngày.

Hình thức đấu giá là trả giá lên. Bước giá đối với xe Maybach là 100 triệu đồng/lần trả giá, trong khi hai mẫu xe BMW và Lexus có bước giá 20 triệu đồng.

Hiện Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành các bản án liên quan vụ án Trương Mỹ Lan theo phán quyết sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi tháng 10/2024 và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM vào tháng 4/2025. Theo các bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.