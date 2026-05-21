Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

Xăng E10 được đánh giá phù hợp với hơn 90% phương tiện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Theo cơ quan soạn thảo, loại nhiên liệu này tương thích với hơn 90% phương tiện đang lưu hành, không cần cải tiến động cơ và có khả năng giảm đáng kể khí thải gây ô nhiễm.

Theo dự thảo, xăng E5 từng chiếm khoảng 40% thị phần nhưng hiện giảm còn 15-20% do chênh lệch giá với xăng khoáng không lớn và tâm lý e ngại của người tiêu dùng. Bộ Công Thương cho rằng để thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học cần có chính sách đủ mạnh, tạo khoảng cách giá rõ rệt và tăng cường truyền thông.

Về mặt kỹ thuật, ethanol E100 có hàm lượng oxy khoảng 34,7% và chỉ số octan cao, khoảng 108 RON, giúp quá trình cháy hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy xăng E10 có thể giảm phát thải khí CO từ 20-30% và giảm hydrocarbon (HC) từ 10-20% so với xăng khoáng thông thường.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu ethanol E100 để phối trộn xăng E5 và E10 hiện khoảng 92.000-100.000 m3 mỗi tháng, trong khi sản lượng trong nước mới đạt khoảng 25.000 m3/tháng. Nếu các nhà máy nâng công suất và một số dự án được tái khởi động, tổng nguồn cung có thể tăng lên khoảng 44.000 m3/tháng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất E100 với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000-600.000 m3/năm, song công suất thực tế chỉ đạt 30-40%. Vì vậy, trong ít nhất một năm tới, Việt Nam dự kiến vẫn phải nhập khẩu khoảng 75.000 m3 E100 mỗi tháng để phục vụ phối trộn xăng sinh học.

Về hạ tầng, đến cuối tháng 3 đã có 12/26 thương nhân đầu mối đầu tư trạm phối trộn xăng sinh học. Ngoài ra, 9 doanh nghiệp khác đang chờ cấp phép với tổng công suất hơn 260.000 m3/tháng. Nếu được phê duyệt, tổng công suất phối trộn xăng E10 toàn thị trường sẽ vượt 1,15 triệu m3/tháng.

Dự thảo cũng cho biết việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON 95 sang xăng E10 RON 95 không cần đầu tư thêm bồn bể mới, song doanh nghiệp phải cải tạo hệ thống hiện có để phù hợp với đặc tính của nhiên liệu sinh học.

Trong quá trình chuyển đổi, doanh nghiệp có thể lựa chọn hút sạch và thau rửa toàn bộ hệ thống trước khi đưa E10 vào kinh doanh nhằm bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, hoặc bổ sung trực tiếp E10 vào bồn còn tồn khoảng 20% xăng khoáng để tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, phương án thứ hai có thể khiến hàm lượng ethanol chưa đạt chuẩn trong khoảng 15 ngày đầu.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện đã có nền tảng nhất định để triển khai xăng E10 như hệ thống phân phối xăng E5 trên toàn quốc, một số đầu mối đã đầu tư hệ thống phối trộn và nhiều địa phương đã thử nghiệm kinh doanh E10 từ đầu tháng 8/2025. Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ vẫn cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng, nguồn cung ethanol, cơ chế giá và chính sách hỗ trợ.