Giá xăng dầu mới nhất sau khi điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21-5

Liên bộ quyết định giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít (tăng 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.209 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít (tăng 1.471 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21-5

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít (tăng 1.535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); giá dDu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg (tăng 898 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có những yếu tố căng thẳng, nhưng sau đó lại hạ nhiệt; việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có diễn biến thuận lợi hơn; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, 15 giờ ngày 14-5, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít (giảm 656 đồng/lít); giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít (giảm 276 đồng/lít).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít). Giá dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg (giảm 587 đồng/kg).

Liên quan tới xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản số 1525 ngày 19-5 gửi Sở Công Thương các tỉnh, TP về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.

Từ ngày 1-6, lực lượng quản lý thị trường sẽ xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại theo lộ trình kinh doanh xăng E10.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.