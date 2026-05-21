Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát và kiểm tra

Khánh Vy | 21-05-2026 - 15:40 PM | Thị trường

Công an xã Bảo Lạc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và thu giữ khoảng 10 tấn phân bón nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng vận chuyển vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng vẫn diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện vào ngày 18/4/2026 tại khu vực xóm 4, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát giao thông, tổ công tác phát hiện xe tải nhãn hiệu HOWO mang biển kiểm soát 11B-006.xx di chuyển với tốc độ cao, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là H.V.H. (sinh năm 1995, trú tại xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng). Trên xe còn có một người đi cùng là L.T.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Kiểm tra khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 200 bao tải màu trắng, mỗi bao nặng khoảng 50kg. Bên trong các bao tải chứa các hạt nhỏ màu trắng nghi là phân đạm. Toàn bộ bao bì đều in chữ Trung Quốc và không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Tổng khối lượng lô hàng ước tính khoảng 10 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, cả tài xế và người đi cùng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số phân bón này từ khu vực mốc 535 thuộc xã Cốc Pàng về địa bàn xã Bảo Lạc để tiêu thụ.

Ngay sau đó, Công an xã Bảo Lạc đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc vận chuyển và tiêu thụ phân bón không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các loại vật tư nông nghiệp nhập lậu hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, làm thoái hóa đất và gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân.

Cao Bằng là địa phương có nhiều tuyến đường biên giới, thời gian qua lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vật tư nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, đường mòn lối mở để vận chuyển hàng lậu vào nội địa nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, góp phần bảo vệ thị trường trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Khánh Vy

