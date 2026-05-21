Phó chủ tịch tỉnh livestream bán vải thiều thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chốt 4.830 đơn

Theo Như Quỳnh | 21-05-2026 - 14:50 PM | Thị trường

Phó chủ tịch tỉnh cùng êkíp livestream bán vải thiều thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chốt gần 4.830 đơn hàng với hơn 31 tấn vải.

Ngày 20-5, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 2 phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán vải thiều sớm tại xã Nam Dương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh livestream trực tiếp giới thiệu, bán vải thiều. Ảnh: Bacninh.gov.

Trong quá trình livestream bán vải thiều, đáng chú ý có sự xuất hiện của ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, và bà Chu Thanh Huyền (vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải). Trước đó, vào tháng 6-2025, ông Thịnh đã trực tiếp livestream quảng bá, hỗ trợ nông dân bán nông sản, chốt đơn liên tục, tiêu thụ hàng chục tấn vải thiều...

Tại phiên livestream ngày 20-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng êkíp livestream đã trực tiếp giới thiệu tới người tiêu dùng những đặc điểm nổi bật của vải thiều sớm Lục Ngạn nói riêng, quả vải thiều tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Thịnh cũng giới thiệu công tác chăm sóc, thu hoạch, đóng gói sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như tiềm năng phát triển của các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng địa phương.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm vải thiều; đồng thời thông tin về sản lượng, thời gian thu hoạch vụ vải thiều năm nay cũng như các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

Phát biểu tại phiên livestream, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết thông qua hoạt động này, địa phương mong muốn mọi người khắp cả nước biết đến chất lượng vải thiều, tận mắt thấy được trái vải ở đây như thế nào, độ ngon ngọt ra sao. Cũng theo ông Phạm Văn Thịnh, trong nền tảng số, thương mại điện tử càng tạo điều kiện cho người trồng vải dễ dàng giới thiệu, bán sản phẩm của mình. Tỉnh Bắc Ninh hiện không chỉ đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử đối với trái vải mà còn hướng đến tất cả sản phẩm từ nông sản, công nghiệp, gia dụng, du lịch...

Qua phiên livestream có sự tham gia của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 20-5, đã có hơn 832.000 lượt người xem, ban tổ chức đã chốt 4.827 đơn hàng vải thiều với tổng khối lượng hơn 31 tấn.

Được biết, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 29.800 ha vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 95.068 tấn, bằng 59,5% kế hoạch. Vải thiều sớm dự kiến thu hoạch tập trung từ ngày 20-5 đến 15-6; vải chính vụ dự kiến thu hoạch từ ngày 10-6 đến 20-7.

Thông qua hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán vải thiều, ban tổ chức mong muốn lan tỏa hình ảnh vải thiều Bắc Ninh tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản trên môi trường trực tuyến, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật bên lề hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 28-5 tới.

