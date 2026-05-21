Hà Nội yêu cầu THU HỒI lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOẠT HUYẾT BỔ NÃO do vi phạm chất lượng, nhiều người Việt "quen nhẵn mặt"

Theo Phương Anh | 21-05-2026 - 14:36 PM | Thị trường

Theo Quyết định số 1639/QĐ-SYT do Sở Y tế Hà Nội ban hành, lô sản phẩm bị thu hồi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết bổ não Sanco do vi phạm về chất lượng.

Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo thu hồi một lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết bổ não do không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đây là động thái nhằm kịp thời kiểm soát sản phẩm vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết bổ não, mang số lô 010226, ngày sản xuất 02/02/2026, hạn sử dụng 01/02/2029. Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Sanco sản xuất tại địa chỉ ĐT 379 Đa Phúc, Văn Giang, Hưng Yên.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm trong 10 ngày (Ảnh: Tạp chí Công Thương)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lô sản phẩm này bị xác định vi phạm về chất lượng sau quá trình kiểm tra. Căn cứ vào Bản tiêu chuẩn sản phẩm số 599/2025/SC-VIMEC ngày 01/7/2025, mẫu kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có chỉ tiêu Vitamin B6 không đạt yêu cầu. Đây là nguyên nhân khiến cơ quan quản lý ban hành quyết định thu hồi để ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như bảo đảm việc lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là nhóm sản phẩm được nhiều người sử dụng nhằm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, cải thiện một số chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, các sản phẩm thuộc nhóm này phải đáp ứng nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, thành phần và chỉ tiêu kỹ thuật theo hồ sơ đã công bố. Khi một chỉ tiêu không đạt, dù là về hàm lượng hoạt chất hay vitamin, sản phẩm đều có thể bị xem xét xử lý vì không bảo đảm đúng chất lượng đã đăng ký.

Trong trường hợp lô Hoạt huyết bổ não nêu trên, việc Vitamin B6 không đạt theo tiêu chuẩn công bố là căn cứ để Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi. Vitamin B6 là một trong những vi chất quan trọng thường được bổ sung trong các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt liên quan đến chức năng thần kinh và chuyển hóa. Nếu hàm lượng không đúng như hồ sơ công bố, sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Theo Quyết định số 1639/QĐ-SYT, thời hạn thực hiện thu hồi đối với lô sản phẩm vi phạm là 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thu hồi toàn bộ lô hàng thuộc diện vi phạm theo đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội cũng nêu rõ, Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao Sanco phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thu hồi lô sản phẩm trên dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điều này nhằm bảo đảm quá trình thu hồi được thực hiện đầy đủ, tránh tình trạng sản phẩm tiếp tục lưu thông trên thị trường hoặc đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ dừng ở việc thu hồi, ngay sau khi hoàn tất, doanh nghiệp còn phải báo cáo kết quả thu hồi tới cơ quan đã ban hành quyết định cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. Đây là bước bắt buộc để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh việc chấp hành quyết định và xử lý tiếp theo nếu phát hiện vi phạm.

Việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm tra, giám sát đối với nhóm sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ thông tin về số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm đang sử dụng; đồng thời theo dõi các thông báo từ cơ quan chức năng để kịp thời ngừng sử dụng nếu sản phẩm nằm trong diện bị thu hồi.

* Nguồn: Trang thông tin điện tử của Sở Y tế TP Hà Nội

