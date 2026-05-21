VinFast 'chơi lớn' bán xe máy điện tại thị trường lớn nhất Đông Nam Á: 3 mẫu xe quen thuộc tại Việt Nam, có tùy chọn mua pin hoặc thuê pin, miễn phí đổi pin hơn 200 lần trong năm đầu tiên

Theo Vĩnh Phúc | 21-05-2026 - 14:03 PM | Thị trường

Các mẫu xe máy điện VinFast dự kiến bàn giao cho khách hàng tại Indonesia trong tháng 6. Khách hàng đặt cọc sớm được nhận được ưu đãi trực tiếp vào giá bán.

VinFast chính thức mở đặt cọc 3 mẫu xe máy điện tại thị trường Indonesia gồm Evo, Feliz II và Viper. So với sản phẩm tại Việt Nam, các mẫu xe mở bán ở Indonesia vẫn mang thiết kế quen thuộc, tuy nhiên có sự khác biệt về sức mạnh cũng như tầm vận hành.

VinFast bán xe máy điện tại Indonesia. Ảnh: VinFast

Ba mẫu xe đều được trang bị động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 5.200 W. Dù dùng chung động cơ, tốc độ tối đa lại có sự chênh lệch giữa Evo (80 km/h) với Viper và Feliz II (90 km/h). Bù lại, Evo có phạm vi di chuyển tối đa đạt 150 km/sạc, trong khi 2 mẫu xe còn lại là 145 km/sạc.

Cung cấp năng lượng cho xe là 2 bộ pin LFP dung lượng 1,5 kWh mỗi pin. Tất cả dòng xe đều được trang bị 2 khay chứa pin đặt dưới cốp tương tự xe bán ở thị trường Việt Nam. VinFast Indonesia cung cấp cho khách hàng lựa chọn mua pin hoặc thuê pin. Đối với thuê pin, khách hàng có thêm tùy chọn đổi pin tại các trạm đổi pin công cộng của V-Green, chi phí đổi pin tương đương 9.000 đồng/pin/lần.

VinFast cho biết tất cả xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của V-Green trong vòng một năm (tối đa 20 lần đổi pin/tháng/xe), cùng chế độ bảo hành lên tới 6 năm hoặc 72.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

VinFast 'chơi lớn' bán xe máy điện tại thị trường lớn nhất Đông Nam Á: 3 mẫu xe quen thuộc tại Việt Nam, có tùy chọn mua pin hoặc thuê pin, miễn phí đổi pin hơn 200 lần trong năm đầu tiên - Ảnh 2.

Giới truyền thông Indonesia chạy thử mẫu Evo trước khi mở bán chính thức. Ảnh:Bapakcanggih

Giá bán của VinFast Evo tại Indonesia từ 18,98 triệu IDR (tương đương 28,3 triệu đồng), Feliz II là 20,1 triệu IDR (tương đương 29,98 triệu đồng) và Viper là 24,41 triệu IDR (tương đương 36,41 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm pin. Nếu mua thêm 2 bộ pin, giá bán cho 3 mẫu xe lần lượt là 26,26 triệu IDR (tương đương 39,18 triệu đồng), 27,38 triệu IDR (tương đương 40,85 triệu đồng) và 31,69 triệu IDR (tương đương 47,28 triệu đồng).

Trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng Indonesia nhận được ưu đãi 1,6 triệu IDR (tương đương 2,39 triệu đồng) khi hoàn tất đặt cọc trong giai đoạn từ 20/5 đến 20/6. Dự kiến VinFast sẽ bắt đầu bàn giao xe cho khách hàng Indonesia từ tháng 6/2026.

Ngoài Indonesia, VinFast cũng đã có kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại 4 thị trường quốc tế khác ở khu vực Đông Nam Á, dự kiến gồm Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

