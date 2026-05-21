Giám đốc xưởng kỹ thuật: Xe Trung Quốc bán giá thấp, nhưng phụ tùng thì chưa chắc rẻ

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu xe Trung Quốc với mức giá cạnh tranh. Một chiếc SUV đầy đủ tiện nghi, giá dưới 700 triệu đồng, trang bị hiện đại không thua kém xe Nhật hay xe Hàn cùng phân khúc. Với người mua xe lần đầu hoặc đang muốn nâng cấp phương tiện, đây là sức hút khó cưỡng.

Nhưng anh Tô Thế Tùng, giám đốc xưởngx kỹ thuật Real Car, người chuyên tiếp nhận và sửa chữa các xe điện, hybrid và PHEV ở miền Bắc, nhìn thấy một khía cạnh khác. Xưởng của anh đã trực tiếp đặt phụ tùng xe Trung Quốc từ nước ngoài về, và con số trên hóa đơn không phải lúc nào cũng dễ chịu như giá xe ban đầu.

Với kinh nghiệm sửa chữa cả xe xăng, xe điện lẫn xe hybrid và PHEV, anh Tùng đưa ra góc nhìn thực tế mà nhiều người mua xe chưa tính đến trước khi ký hợp đồng.

Anh Tô Thế Tùng, giám đốc xưởng kỹ thuật Real Car.

Mua rẻ chưa chắc đã tiết kiệm

Anh Tùng không phủ nhận sức hấp dẫn về giá của xe Trung Quốc. Nhưng anh chỉ ra một logic kinh doanh mà người mua cần hiểu: "Tất cả những xe mà Trung Quốc họ bán giá rẻ thì có thể những hãng đó chấp nhận việc phải bù lỗ ban đầu, để bù lại bằng các dịch vụ hậu mãi về sau, ví dụ như liên quan đến sửa chữa, liên quan đến phụ tùng."

Đây không phải nhận định mang tính lý thuyết. Anh Tùng đã trực tiếp sửa xe Haval, một dòng hybrid của Trung Quốc đang có mặt tại Việt Nam. Vấn đề không nằm ở chất lượng xe mà ở chuỗi cung ứng phụ tùng: khi xe hỏng, phụ tùng phải đặt từ Trung Quốc về vì mạng lưới dịch vụ chính hãng tại Việt Nam chưa đủ rộng. Điều đó không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian.

Thay một bóng đèn pha, mất mấy chục triệu đồng

Anh Tùng dẫn một ví dụ cụ thể để minh họa khoảng cách giữa giá mua xe và chi phí vận hành sau này. Với một chiếc xe Trung Quốc tầm trung, giá khoảng hơn 700 triệu đồng, chỉ riêng việc thay đèn pha đã tiêu tốn mấy chục triệu đồng một cái.

Khi đặt cạnh giá xe ,con số này cho thấy rõ bài toán mà người dùng cần tính kỹ hơn. Sau vài lần thay thế phụ tùng lớn, thì "xe rẻ" hoàn toàn có thể biến thành "hố vôi".

"Với phụ tùng mình đặt về, thì tôi nghĩ giá thành cũng không rẻ", anh Tùng nói thẳng.

Khi được hỏi so sánh với xe Nhật hay xe Hàn, anh Tùng nhận định: giá phụ tùng chính hãng xe Trung Quốc nhìn tổng thể thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung. Có bộ phận rẻ hơn, có bộ phận đắt hơn, nhưng đa số không rẻ như kỳ vọng của người mua.

Vấn đề lớn hơn: chưa đủ dữ liệu dài hạn

Với dòng PHEV của các hãng Trung Quốc, anh Tùng đặt thêm một câu hỏi khác mà thị trường chưa có câu trả lời. Hầu hết các xe này mới vào Việt Nam chưa đến một năm, chưa đủ thời gian để xuất hiện hỏng hóc lớn cần sửa chữa. " Bây giờ những xe PHEV của các hãng mới vào được chưa đến một năm, nên nó chưa thể hỏng được. Chúng ta chưa thể nói được vấn đề chi phí sửa chữa về sau ", anh Tùng thẳng thắn thừa nhận.

Đây vừa là sự trung thực của người làm nghề, vừa là tín hiệu cảnh báo: người mua xe hôm nay đang đặt cược vào một sản phẩm chưa có đủ dữ liệu vận hành thực tế tại Việt Nam.

Xe Trung Quốc không nhất thiết là lựa chọn tồi, nhưng bài toán mua xe cần được tính đủ và tính đúng. Giá niêm yết chỉ là một phần của tổng chi phí sở hữu. Phụ tùng, dịch vụ hậu mãi, mạng lưới sửa chữa và thời gian chờ linh kiện từ nước ngoài đều là những yếu tố sẽ quyết định xe có thực sự tiết kiệm hay không.

Câu hỏi người mua nên tự hỏi không phải "Xe này giá bao nhiêu?" mà là "Khi xe hỏng, tôi sửa ở đâu, mất bao lâu, và mất bao nhiêu tiền?".