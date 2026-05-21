Với 3 cú hích này, Điện Máy Xanh tham vọng thống lĩnh 70% thị phần điện máy trước thềm IPO bom tấn

Siêu chu kỳ nâng cấp AI, Windows 11 và 5G

Thị trường bán lẻ công nghệ Việt Nam từng bị bao trùm bởi định kiến bão hòa. Thế nhưng, một "siêu chu kỳ" nâng cấp thiết bị mới đang chính thức được kích hoạt bởi sự hội tụ của Trí tuệ nhân tạo (AI), hệ điều hành Windows 11 thế hệ mới và kỷ nguyên mạng 5G.

Những chuyển dịch công nghệ vĩ mô đang buộc người tiêu dùng phải "lên đời" thiết bị sớm hơn dự kiến.

Đầu tiên phải kể đến cú hích từ kỷ nguyên viễn thông mới. Việc Việt Nam chính thức cắt sóng 2G từ ngày 16/9/2025, cùng với mục tiêu phủ sóng 5G cho hơn 90% người dân, đã tạo ra một cuộc đại dịch chuyển bắt buộc sang các dòng điện thoại thông minh hỗ trợ 4G và 5G.

Kế đến là "cơn lốc" Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp thẳng vào phần cứng. Các dòng điện thoại tích hợp AI với khả năng xử lý hình ảnh thông minh, dịch thuật thời gian thực và trợ lý ảo nâng cao đã trở thành tiêu chuẩn mới, kích thích sự tò mò và nhu cầu chi tiêu của giới trẻ.

Chưa hết, sự ra mắt của iPhone 17 tại Việt Nam gần như đồng thời với thị trường Mỹ đã hạn chế thị trường hàng xách tay, đồng thời thúc đẩy doanh số bán hàng chính ngạch thông qua các hệ thống phân phối chính thức tại Việt Nam.

Bên cạnh điện thoại, mảng máy tính xách tay (laptop) cũng đang bước vào thời kỳ "phục hưng". Sự kết hợp giữa xu hướng "AI laptop" và yêu cầu cấu hình phần cứng mới để đáp ứng hệ điều hành Windows 11 đã tạo ra một làn sóng thay mới thiết bị làm việc, học tập mạnh mẽ chưa từng có.

Những lực đẩy này không nằm trên giấy mà đã phản ánh trực tiếp vào con số tài chính của DMX. Mảng điện thoại và máy tính xách tay của công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lần lượt vọt lên 23,8% và 29,4% trong năm 2025 so với 2024.

Ngay cả ở mảng điện máy gia dụng, định kiến bão hòa cũng bị phá vỡ khi có tới 53% doanh số của thị trường 43.000 tỷ đồng (năm 2024) đến từ các sản phẩm tích hợp AI và IoT. Người tiêu dùng đang chi trả nhiều hơn cho các thiết bị thông minh nhằm giải phóng sức lao động, đẩy giá trị đơn hàng bình quân tăng cao.

Thị phần số 1 và tham vọng mở rộng lên 60 - 70%

Hiện tại, DMX đang có vị thế số 1 của ngành bán lẻ điện thoại, điện máy Việt Nam. Sở hữu mạng lưới hơn 3.020 điểm bán trên toàn quốc (bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone), DMX đang nắm giữ khoảng 50% thị phần bán lẻ điện máy và 50-55% thị phần điện thoại di động cả nước.

Nhưng tham vọng của gã khổng lồ này không dừng lại ở con số 50%.

Thị trường bán lẻ điện máy hiện nay đang định hình với lợi thế nghiêng hẳn về nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Phần còn lại của thị trường vẫn đang bị phân mảnh bởi các chuỗi quy mô vừa ở địa phương và các cửa hàng truyền thống.

Khi cuộc đua ngày càng khốc liệt, các tay chơi nhỏ lẻ không đủ tiềm lực tài chính, thiếu khả năng chuyển đổi số và không thể cung cấp dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn sẽ dần bị đào thải. Đây chính là "khoảng trống" để DMX tiếp tục mở rộng thị phần và tiến tới mốc 60 - 70% trong những năm tới.

Sức mạnh tuyệt đối của DMX để hiện thực hóa tham vọng này đến từ lợi thế kinh tế theo quy mô (Economies of Scale). Với sức mua khổng lồ, DMX có vị thế đàm phán và hợp tác cực lớn với các tập đoàn công nghệ toàn cầu (Apple, Samsung, LG, Panasonic...).

Điều này giúp họ không chỉ có mức chiết khấu, tối ưu giá vốn mà còn là đối tác được ưu tiên trong các chiến dịch "mở bán đặc biệt" hoặc đặc quyền các mẫu mã chiến lược mới nhất. Khi người tiêu dùng muốn mua một chiếc AI Laptop hay iPhone mới nhất, DMX luôn là nơi có hàng sớm nhất, dồi dào nhất và kèm theo nhiều ưu đãi tài chính nhất.

Để bảo vệ và gia tăng thị phần, DMX xây dựng một "hệ sinh thái" khép kín mang tính phòng thủ cao, tạo ra những rào cản vô hình mà các đối thủ nhỏ hoặc các sàn thương mại điện tử (TMĐT) khó lòng sao chép.

Thứ nhất, Chiến lược Omni-channel (Đa kênh) đích thực: DMX kết hợp giữa hơn 3.000 cửa hàng vật lý và nền tảng trực tuyến mạnh mẽ. Khách hàng có thể tìm hiểu tính năng của một chiếc TV tích hợp AI trên website, sau đó ra cửa hàng trải nghiệm thực tế, thanh toán và nhận hàng tại nhà.

DMX hoàn toàn tự chủ mạng lưới kho vận và đội ngũ giao nhận – lắp đặt, không phụ thuộc vào bên thứ ba, đảm bảo trải nghiệm mua sắm đồng nhất và tốc độ giao hàng vượt trội.

Thứ hai, Nền tảng dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh: Đây là "vũ khí bí mật" giúp DMX gia tăng sự trung thành của khách hàng. Không chỉ dừng lại ở việc bán đứt sản phẩm, Thợ Điện máy Xanh cung cấp dịch vụ hậu mãi trọn gói từ lắp đặt, bảo trì, vệ sinh máy lạnh đến sửa chữa tại nhà với quy mô toàn quốc. Khi các sản phẩm IoT và AI ngày càng phức tạp, người tiêu dùng cực kỳ quan tâm đến dịch vụ hậu mãi.

Một cửa hàng nhỏ lẻ hay sàn TMĐT không thể cung cấp đội ngũ thợ chuyên nghiệp đến tận nhà ngay lập tức như DMX. Thậm chí, TĐMX đang được định hướng thành một nền tảng dịch vụ độc lập, phục vụ cả khách hàng bên ngoài hệ sinh thái, biến chi phí hậu mãi thành một trung tâm lợi nhuận mới.

“Thợ Điện Máy Xanh” – mảng dịch vụ kỹ thuật – ghi nhận doanh thu 701 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 45% so với cùng kỳ; doanh thu từ khách hàng ngoài hệ thống đạt 125 tỷ đồng, tăng 63%, với đội ngũ hơn 8.000 kỹ thuật viên trên toàn quốc. DMX không còn coi hậu mãi là chi phí, mà biến nó thành năng lực lõi và nguồn doanh thu riêng.

Thứ ba, siêu ứng dụng "Quà tặng VIP" và Tài chính tiêu dùng: DMX đang chuyển mình từ điểm bán lẻ thành một "trung tâm tiêu dùng – tài chính". Ứng dụng "Quà tặng VIP" gom toàn bộ hệ sinh thái lại một nơi, phân tích dữ liệu lớn để cá nhân hóa các đề xuất mua sắm, tích điểm và giữ chân khách hàng dài hạn.

Đặc biệt, nhận thấy rào cản lớn nhất khi khách hàng nâng cấp lên các thiết bị đắt tiền (như điện thoại AI, máy tính Windows 11 cấu hình cao) là tài chính, DMX đã tích hợp sâu các giải pháp trả chậm, hợp tác với các tổ chức tín dụng để phê duyệt khoản vay ngay tại điểm bán.

Thống kê cho thấy 74% người tiêu dùng sẵn sàng dùng trả góp để mua sản phẩm cao cấp. Bằng cách cấp vốn cho người mua, DMX trực tiếp giảm thiểu rào cản giá cả, tăng mạnh tỷ lệ chuyển đổi.

Thứ tư, tối ưu hóa vận hành bằng chính công nghệ AI/Big Data: Để quản lý khối tài sản khổng lồ và hệ thống 3.000 cửa hàng, DMX áp dụng Hệ thống dự báo và mua hàng bán tự động dựa trên AI và Big Data.

Công nghệ này tự động phân tích sức mua, điều phối tồn kho giữa các khu vực, giảm chi phí logistics và tránh tình trạng đọng vốn. Tại cửa hàng, bảng giá điện tử (ESL) và hệ thống trưng bày tự động giúp cắt giảm chi phí nhân sự và vận hành.

Những con số tài chính biết nói

Những lực đẩy nói trên không dừng ở câu chuyện vĩ mô mà phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh của Điện Máy Xanh. Dẫn đầu thị phần và tận dụng tốt chu kỳ nâng cấp thiết bị, DMX đang thể hiện một năng lực đáng nể. Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 109.479 tỷ đồng, tăng 17,3% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế bứt phá mạnh mẽ, đạt 5.801 tỷ đồng, tương đương mức tăng 56,1%.

Bước sang quý 1/2026, đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững với doanh thu 32.541 tỷ đồng và lợi nhuận 2.218 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 49% và tương đương 30% kế hoạch lợi nhuận năm; biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 6,8%, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Hiệu quả hoạt động của hệ thống được minh chứng qua chỉ số sinh lời xuất sắc: Biên lợi nhuận ròng (ROS) tăng từ 4,0% lên 5,3%, trong khi Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) vọt từ 19,5% lên mức kỷ lục 31,1% trong năm 2025.

Đáng chú ý, tăng trưởng này hoàn toàn đến từ cải thiện năng suất hệ thống. Số lượng cửa hàng giảm ròng 24 cửa hàng so với đầu năm, nhưng chỉ số tăng trưởng doanh số trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) vẫn đạt 34% – một mức hiếm thấy đối với doanh nghiệp bán lẻ đã phủ kín thị trường.

Khi bóc tách theo ngành hàng, xu hướng nâng cấp thiết bị hiện lên rất rõ: doanh thu điện thoại Apple tăng 65% so với cùng kỳ; nhóm gia dụng và tủ lạnh cùng tăng 45%; phụ kiện tăng 35%; TV, máy giặt; laptop đều tăng 30%; các ngành hàng lớn còn lại ghi nhận mức tăng trong khoảng 15–20% mỗi năm. Đây không phải là bức tranh của một thị trường co hẹp, mà là dấu hiệu cho thấy làn sóng nâng cấp đang diễn ra đồng thời ở cả ICT lẫn điện máy.

Nhìn về giai đoạn 2026 - 2030, khi quy mô thị trường điện máy Việt Nam dự kiến tăng lên mốc 15 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người vươn lên 5.400 - 5.500 USD, dư địa tăng trưởng là khổng lồ.

Với việc chào bán 179,5 triệu cổ phiếu ở mức giá dự kiến 80.000 đồng/cổ phiếu, DMX đang định giá ở mức vốn hóa hơn 102.460 tỷ đồng.

Sự bùng nổ của AI, thiết bị viễn thông thế hệ mới và Windows 11 chính là chất xúc tác hoàn hảo; trong khi đó, mạng lưới khổng lồ, năng lực vận hành số hóa và hệ sinh thái hệ sinh thái giải pháp thanh toán linh hoạt khép kín chính là "động cơ" để DMX tận dụng trọn vẹn làn sóng này.