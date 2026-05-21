Synology giới thiệu PAS7700 – hệ thống lưu trữ hiệu năng cao cho AI và trung tâm dữ liệu

Theo hãng, sự phát triển của AI, dữ liệu lớn và các nền tảng ảo hóa đang khiến hệ thống lưu trữ trở thành một phần hạ tầng cốt lõi thay vì chỉ đóng vai trò lưu trữ dữ liệu đơn thuần. Điều này kéo theo nhu cầu lớn hơn về tốc độ truy xuất, khả năng duy trì dịch vụ liên tục và tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

Ông Bie-i Chu cho biết PAS7700 là kết quả của 25 năm phát triển hệ thống lưu trữ doanh nghiệp của Synology cùng quá trình kiểm chứng thực tế với khách hàng doanh nghiệp thông qua chương trình proof-of-concept kéo dài một năm.

PAS7700 sử dụng kiến trúc active-active với hai bộ điều khiển hoạt động song song cùng 48 khay SSD NVMe trong khung máy 4U. Hệ thống hỗ trợ mở rộng lên tới 1,65 PB dung lượng lưu trữ thô và tương thích nhiều giao thức như NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB và NFS.

Synology cho biết hệ thống có thể xử lý tới 2 triệu IOPS với độ trễ dưới 1 mili giây và băng thông đạt 30 GB/s nhờ bộ nhớ tối đa 2.048 GB cùng kết nối mạng 100GbE. Sản phẩm hướng tới các môi trường xử lý dữ liệu cường độ cao như AI, VDI, ảo hóa, thiết kế bán dẫn, phát triển game, sản xuất hay trung tâm dữ liệu.

Một trong những điểm nhấn của PAS7700 nằm ở khả năng duy trì vận hành liên tục. Theo Synology, kiến trúc active-active giúp hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động khi một bộ điều khiển hoặc thành phần mạng gặp sự cố, hạn chế nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Hệ thống cũng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ dữ liệu như RAID triple-parity, ổ đĩa tự mã hóa (SED), immutable snapshot, Snapshot Replication và Hyper Backup. Ngoài ra, thư mục WORM (Write Once, Read Many) cho phép dữ liệu sau khi tạo sẽ không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép.

Synology cho biết hãng cũng tập trung vào bài toán tối ưu chi phí vận hành. PAS7700 hỗ trợ công nghệ loại bỏ dữ liệu trùng lặp nhằm giảm nhu cầu lưu trữ cho các workload doanh nghiệp quy mô lớn. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ bổ sung Synology Tiering để tự động chuyển dữ liệu ít sử dụng sang lớp lưu trữ chi phí thấp hơn.

Toàn bộ nền tảng được vận hành trên DSM Enterprise – hệ điều hành do Synology phát triển dành riêng cho dòng lưu trữ doanh nghiệp. PAS7700 hiện đã được phân phối toàn cầu thông qua hệ thống đối tác và nhà phân phối của hãng.