Xăng RON95 tăng gần 1.500 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5RON92 lên mức 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Dầu diesel 0.05S có giá là 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá là 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ công bố có xu hướng tăng.

Theo Bộ Công Thương, giá cơ sở kỳ công bố ngày 21/5 tăng 5,21% đối với xăng E5RON92, tăng 6,11% đối với xăng RON95-III, tăng 5,64% đối với dầu diesel và tăng 4,36% đối với dầu mazut so với kỳ trước.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay.

Điều chỉnh giá lần này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đầu mối đang tăng tốc chuẩn bị triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6, theo lộ trình của Bộ Công Thương.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp xăng dầu lớn đã đẩy mạnh nâng cấp hệ thống phối trộn, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và tăng nhập khẩu ethanol nhiên liệu để phục vụ pha chế E10. Một số doanh nghiệp đầu mối cho biết nhu cầu ethanol dự kiến tăng mạnh trong thời gian tới khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu sinh học quy mô lớn hơn.

Việc triển khai E10 được kỳ vọng giúp đa dạng nguồn nhiên liệu, giảm phát thải và thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.