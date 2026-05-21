Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mẫu xe Trung Quốc nhận 25.000 đơn hàng sau nửa ngày mở bán

Hữu Bách | 21-05-2026 - 18:33 PM | Thị trường

Sự bùng nổ ngoài mong đợi của dòng xe gầm cao phân khúc cao cấp đang trở thành quân bài chiến lược giúp một hãng xe điện vực dậy thị phần.

Vừa sụt giảm doanh số 4 tháng liên tiếp hãng xe này bỗng hút gần 25.000 đơn hàng - Ảnh 1.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng vừa tạo chú ý lớn trên thị trường khi mẫu SUV hoàn toàn mới Xpeng GX ghi nhận tới 24.863 đơn đặt hàng chỉ sau 12 giờ mở bán, cho thấy sức nóng ngày càng tăng của phân khúc xe điện cao cấp tại Trung Quốc.

Theo công bố từ Xpeng ngày 21/5, mẫu GX được phân phối với 8 phiên bản, giá bán dao động từ 279.800 nhân dân tệ đến 359.800 nhân dân tệ (khoảng 41.100–52.900 USD).

Đáng chú ý, ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), Chủ tịch Xpeng, cho biết phiên bản Ultra cao cấp nhất chiếm hơn 80% tổng số đơn đặt hàng, cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đang ngày càng sẵn sàng chi mạnh cho các mẫu xe điện công nghệ cao.

Xpeng GX được định vị là SUV cỡ lớn với thiết kế hiện đại mang phong cách tương lai. Xe sở hữu dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đầu xe, tay nắm cửa ẩn, mui nổi và cụm đèn hậu liền mạch. Kích thước xe dài 5.265 mm, rộng gần 2 mét và trục cơ sở đạt 3.115 mm, thuộc nhóm SUV điện cỡ lớn trên thị trường.

Khoang cabin tập trung mạnh vào trải nghiệm công nghệ. Xe được trang bị vô-lăng điều khiển điện tử steer-by-wire, màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K, hệ thống âm thanh AI 33 loa cùng ghế “không trọng lực” ở hàng ghế thứ hai.

Vừa sụt giảm doanh số 4 tháng liên tiếp hãng xe này bỗng hút gần 25.000 đơn hàng - Ảnh 2.
Vừa sụt giảm doanh số 4 tháng liên tiếp hãng xe này bỗng hút gần 25.000 đơn hàng - Ảnh 3.
Vừa sụt giảm doanh số 4 tháng liên tiếp hãng xe này bỗng hút gần 25.000 đơn hàng - Ảnh 4.
Vừa sụt giảm doanh số 4 tháng liên tiếp hãng xe này bỗng hút gần 25.000 đơn hàng - Ảnh 5.

Xpeng cũng tích hợp nhiều chi tiết hướng tới trải nghiệm cao cấp như sạc không dây nâng hạ tự động, đèn nội thất ambient lighting và vật liệu da xuyên sáng.

Về vận hành, Xpeng GX có cả phiên bản xe điện thuần (BEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Bản EREV sử dụng động cơ xăng 1.5T kết hợp hai mô-tơ điện, cho phạm vi chạy điện thuần lên tới 430 km và tổng quãng đường di chuyển đạt 1.585 km theo chuẩn CLTC.

Trong khi đó, bản BEV cao cấp dùng pin 110 kWh cho tầm hoạt động tối đa tới 750 km. Phiên bản dẫn động cầu sau dùng pin 91,9 kWh có thể chạy khoảng 665 km sau mỗi lần sạc.

Sự bùng nổ đơn hàng của GX diễn ra trong bối cảnh Xpeng đang tìm cách lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều tháng doanh số suy giảm. Năm ngoái, mẫu sedan giá rẻ Mona M03 từng giúp hãng lập kỷ lục hơn 42.000 xe bán ra trong một tháng. Tuy nhiên bước sang năm 2026, doanh số Xpeng đã giảm liên tiếp 4 tháng so với cùng kỳ.

Giới phân tích cho rằng GX có thể trở thành quân bài chiến lược mới của Xpeng trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với Tesla, Li Auto, Huawei Aito và BYD tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Chấm dứt nguy cơ cháy nổ xe điện? Startup trình diễn pin thể rắn bị cắt vẫn chạy bình thường

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 năm 'ác mộng' của các hãng xe Nhật: Nhìn đối thủ Trung Quốc 'lớn nhanh như thổi', liệu còn kịp chuyển mình?

3 năm 'ác mộng' của các hãng xe Nhật: Nhìn đối thủ Trung Quốc 'lớn nhanh như thổi', liệu còn kịp chuyển mình? Nổi bật

Không phải đất hiếm hay sầu riêng, một mỏ vàng của Việt Nam vừa mang về 1,5 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc đều là ‘khách ruột’, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới

Không phải đất hiếm hay sầu riêng, một mỏ vàng của Việt Nam vừa mang về 1,5 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc đều là ‘khách ruột’, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Đột kích hai tòa nhà liên quan tới tỷ phú, công an thu giữ hơn 900 thiết bị điện tử, tạm giam 'hàng trăm cán bộ online'

Đột kích hai tòa nhà liên quan tới tỷ phú, công an thu giữ hơn 900 thiết bị điện tử, tạm giam 'hàng trăm cán bộ online'

17:05 , 21/05/2026
Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, không cần cải tiến động cơ

16:38 , 21/05/2026
Đối thủ của Porsche Taycan chính thức lộ diện

Đối thủ của Porsche Taycan chính thức lộ diện

16:20 , 21/05/2026
Synology giới thiệu PAS7700 – hệ thống lưu trữ hiệu năng cao cho AI và trung tâm dữ liệu

Synology giới thiệu PAS7700 – hệ thống lưu trữ hiệu năng cao cho AI và trung tâm dữ liệu

15:58 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên