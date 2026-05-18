Chân dung iPhone 18 Pro Max mới nhất

Dù còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, dòng iPhone 18 Pro của Apple đã bắt đầu thu hút sự chú ý với hàng loạt thông tin rò rỉ liên quan đến thiết kế, camera, màn hình và thời lượng pin.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple được cho là đang chuẩn bị một bước nâng cấp đáng kể cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo, dù hãng có thể chưa áp dụng hoàn toàn thiết kế màn hình tràn viền như nhiều đồn đoán trước đó.

Dynamic Island nhỏ gọn hơn, thiết kế tinh chỉnh

Các nguồn tin cho biết Apple đang phát triển phiên bản Dynamic Island mới với kích thước nhỏ hơn khoảng 35% so với thế hệ hiện tại. Trước đây, nhiều tin đồn cho rằng iPhone 18 Pro sẽ được trang bị Face ID ẩn dưới màn hình, tuy nhiên công nghệ này có thể chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Thay vào đó, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì Dynamic Island nhưng với thiết kế gọn hơn, giúp tăng diện tích hiển thị và mang lại trải nghiệm thị giác liền mạch hơn.

Ngoài ra, hãng cũng được cho là đang cải tiến phần tiếp giáp giữa mặt lưng kính và khung kim loại nhằm tạo cảm giác nguyên khối và cao cấp hơn cho thiết bị.

Camera nâng cấp mạnh, có thể hỗ trợ khẩu độ thay đổi

Camera được xem là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro. Theo nhiều nguồn rò rỉ, Apple có thể lần đầu tiên trang bị công nghệ “khẩu độ biến thiên” cho camera chính.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính, hỗ trợ chụp thiếu sáng tốt hơn cũng như tăng khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh khi chụp chân dung.

Apple cũng được cho là đang phát triển cảm biến ảnh dạng xếp chồng mới cùng khẩu độ lớn hơn cho cả camera trước và sau. Một số thông tin khác còn cho thấy hãng đang thử nghiệm cơ chế zoom tương tự teleconverter nhằm cải thiện khả năng chụp ảnh tầm xa.

Màn hình LTPO+ mới, chip A20 Pro tiến trình 2nm

Về màn hình, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ sử dụng tấm nền LTPO+ thế hệ mới. Công nghệ này không chỉ giúp tối ưu mức tiêu thụ điện năng mà còn góp phần kéo dài thời lượng pin.

Dòng máy mới nhiều khả năng sẽ được trang bị chip A20 Pro do Apple tự phát triển trên tiến trình 2nm. Theo các báo cáo trong ngành, con chip này hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh hơn đáng kể đồng thời cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Pin lớn hơn, tăng cường kết nối vệ tinh

Thời lượng pin trên iPhone 18 Pro Max cũng được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn. Một số tin đồn cho biết thiết bị có thể sở hữu viên pin dung lượng trên 5.000mAh, mức cao nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang tiếp tục nâng cấp modem kết nối và mở rộng khả năng liên lạc qua vệ tinh, cho phép người dùng sử dụng các tính năng khẩn cấp và liên lạc tại nhiều khu vực không có sóng di động.

Hiện toàn bộ thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận chính thức.