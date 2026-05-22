Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẻ cầm đầu đường dây phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ khai doanh thu 2 tỷ đồng/tháng

Theo Minh Đức | 22-05-2026 - 06:33 AM | Thị trường

Kẻ cầm đầu đường dây phát lậu bóng đá, nguồn thu chủ yếu từ quảng cáo cá độ, thu lợi bất chính từ 1 - 2 tỷ đồng mỗi tháng từ nhà cái.

Theo bản tin của VTV chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 bị can liên quan đường dây phát lậu bóng đá quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng bị điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, đường dây này có sự tham gia của nhiều người tự xưng là “bình luận viên” trên mạng xã hội như Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Lử, Giàng A Cay… giữ vai trò điều hành các website phát sóng lậu.

Kẻ cầm đầu khai nhận thu nhập từ đường dây phát lậu bóng đá đạt doanh thu 2 tỷ đồng mỗi tháng. (Ảnh: VTV)

Trong quá trình phát sóng, nhóm “bình luận viên” liên tục lồng ghép nội dung, kêu gọi người xem truy cập các trang cá độ nhằm tăng lượt truy cập, qua đó nhận chi phí từ nhà cái tùy theo mức độ tương tác.

Theo lời khai, đối tượng là kỹ thuật của web có nhiệm vụ tìm kiếm và cung cấp các đường link phát sóng theo yêu cầu cho nhóm bình luận viên. "Bình luận viên làm trận bóng đá mà cần link thì tôi sẽ tìm link trên Internet, nhiều đường link chiếu trên mạng như vậy tôi biết những đường link này không có bản quyền".

Đối tượng cầm đầu đã tổ chức bộ máy hoạt động bài bản theo mô hình công ty, tuyển dụng các bình luận viên với mức lương dao động từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi tháng và có thêm chế độ thưởng nếu thu hút được lượt xem càng đông. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nguồn thu chính của các đối tượng là từ các nhà cái cá độ.

Theo bản tin của VTV, đối tượng cầm đầu được xác định là sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại Hà Nội.

Đối tượng cầm đầu khai nhận, khi các website đã có lượng truy cập lớn, "các bên cá độ sẽ liên hệ email quảng cáo, bộ phận kinh doanh sẽ đón nhận thông tin, một tháng có thể thu về tới 1–2 tỷ đồng, thậm chí lúc web không bị chặn nhiều có thể cao hơn một chút".

Đáng chú ý, nhiều sinh viên vừa ra trường đã tham gia đường dây và bị khởi tố.

Giao diện website bóng đá lậu thuộc hệ thống Cakhia TV. (Ảnh: VTV)

Các đối tượng lập nhiều website, đặt máy chủ ở nước ngoài rồi phát sóng trên các nền tảng như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV và Cá Heo TV. Do bị cơ quan chức năng chặn liên tục, các đường link truy cập của những trang này thường xuyên thay đổi,” Đại úy Lê Văn Trưởng, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên bản tin Việt Nam Hôm Nay của VTV.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm quyền tác giả do phát lậu nội dung bóng đá mà còn liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc quảng cáo, tiếp tay cho các trang cá độ. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, các bị can có thể đối diện khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù theo quy định pháp luật.

Theo Minh Đức

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 năm 'ác mộng' của các hãng xe Nhật: Nhìn đối thủ Trung Quốc 'lớn nhanh như thổi', liệu còn kịp chuyển mình?

3 năm 'ác mộng' của các hãng xe Nhật: Nhìn đối thủ Trung Quốc 'lớn nhanh như thổi', liệu còn kịp chuyển mình? Nổi bật

Không phải đất hiếm hay sầu riêng, một mỏ vàng của Việt Nam vừa mang về 1,5 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc đều là ‘khách ruột’, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới

Không phải đất hiếm hay sầu riêng, một mỏ vàng của Việt Nam vừa mang về 1,5 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc đều là ‘khách ruột’, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

'Bàn đạp' của ô tô Trung Quốc ở châu Âu

'Bàn đạp' của ô tô Trung Quốc ở châu Âu

06:30 , 22/05/2026
Phát hiện một tàu chở dầu vừa được Iran ‘bật đèn xanh’ đi qua Hormuz: Chở 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Phát hiện một tàu chở dầu vừa được Iran ‘bật đèn xanh’ đi qua Hormuz: Chở 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

06:28 , 22/05/2026
Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng

Đấu giá thành công 2 túi Hermès bạch tạng của Trương Mỹ Lan, thu hơn 14 tỷ đồng

20:01 , 21/05/2026
Ngành điều, gạo, rau quả trước quy định nhập khẩu mới của Trung Quốc

Ngành điều, gạo, rau quả trước quy định nhập khẩu mới của Trung Quốc

20:01 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên