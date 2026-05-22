Xe tay ga được trang bị ngang ngửa SH Mode, giá rẻ như Vision

Theo Khả Văn | 22-05-2026 - 08:25 AM | Thị trường

Yamaha vừa mang đến một luồng gió mới cho phân khúc tay ga đô thị khi chính thức giới thiệu mẫu Fazzio Lite Hybrid 2026. Với ngoại hình mang đậm chất Modern-Retro cùng mức giá vô cùng dễ tiếp cận, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 ghi điểm mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế tối giản, các đường nét bo tròn mềm mại nhưng không kém phần trẻ trung. Xe sở hữu kích thước tổng thể nhỏ gọn cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 95 kg, kết hợp với chiều cao yên 750 mm . Những thông số này cực kỳ phù hợp với thể trạng của người dùng châu Á, mang lại sự linh hoạt tối đa khi luồn lách trong những con phố đông đúc. Hệ thống chiếu sáng trên xe được chăm chút kỹ lưỡng với cụm đèn LED hai tầng hiện đại, đi kèm màn hình LCD sắc nét hiển thị rõ ràng mọi thông số vận hành.

Đáng chú ý, dù là phiên bản rút gọn nhằm tối ưu chi phí, xe vẫn được trang bị khóa thông minh Smart Key tích hợp tính năng khởi động một chạm One Push Start tiện lợi. Người dùng cũng sẽ cảm thấy hài lòng với cổng sạc USB được bố trí kín đáo ở hộc để đồ phía trước cùng không gian cốp rộng 17,8 lít , đáp ứng hoàn hảo nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân hàng ngày.

Trái tim của Fazzio Lite Hybrid 2026 là khối động cơ BlueCore 125cc kết hợp cùng hệ thống hybrid tiên tiến. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, vọt lẹ nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hệ thống dừng động cơ tạm thời Idling Stop tiếp tục được duy trì, giúp hạn chế lượng xăng tiêu thụ khi phải dừng chờ đèn đỏ liên tục trong nội thành. Để đảm bảo an toàn cho người lái, Yamaha trang bị hệ thống phanh đĩa trước và tang trống sau, kết hợp cùng bộ mâm đúc 12 inch và lốp béo không săm kích thước 110/70-12, giúp tăng cường độ bám đường và mang lại cảm giác đầm chắc khi di chuyển.

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này hiện được phân phối với ba màu sắc bắt mắt gồm xanh lá, đen, hồng mờ và có mức giá niêm yết khoảng 49.900 Baht. Tin vui cho người tiêu dùng trong nước là những chiếc Yamaha Fazzio Lite Hybrid 2026 đầu tiên nhập khẩu từ Indonesia đã chính thức cập bến Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân trong tháng 5/2026. Với mức giá bán lẻ vô cùng hấp dẫn, chỉ dao động từ 35,5 đến 35,9 triệu đồng , mẫu xe này không chỉ mang đến một thiết kế thời thượng và khối động cơ 2-in-1 tiên tiến, mà còn tạo ra sức ép không nhỏ lên các dòng xe ga phổ thông cùng tầm giá. Đây chắc chắn là sự thay thế hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cá tính, thực dụng nhưng vẫn đầy đủ công nghệ.

Dù được định vị ở phân khúc giá rẻ, xe vẫn sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, hứa hẹn tạo nên một sự lựa chọn đầy tính cạnh tranh trên thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam.

