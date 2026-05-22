Giá bạc sáng 22/5 đi ngang - chuyên gia nói gì về diễn biến gần đây?

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.881.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.970.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 79,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), đi ngang so với phiên ngày hôm qua. Điều này giúp giá bạc tuần qua thu hẹp mức giảm còn gần 2%.

Ông Vũ Ngọc Mạnh, Giám đốc Công ty BULLION Việt Nam, nhận định giá bạc trong tuần này nhiều khả năng vẫn còn rung lắc mạnh, nhưng xu hướng chung là đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Theo ông, bạc là một trong những kim loại có mức biến động lớn hơn vàng, do vừa chịu tác động từ yếu tố đầu tư, vừa bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp, tâm lý thị trường và biến động của đồng USD.



“Ở vùng giá 76–77 triệu đồng/kg, tôi cho rằng đây là một vùng đáng chú ý để quan sát. Với nhà đầu tư dài hạn, có thể cân nhắc giải ngân từng phần. Nhưng nếu mua theo cảm xúc hoặc muốn bắt đáy tuyệt đối thì rất rủi ro, vì bạc thường đảo chiều rất nhanh,” ông Vũ Ngọc Mạnh nói.

Theo ông, với mức giá hiện tại, nhà đầu tư không nên mua đuổi, cũng không nên dồn vốn một lần. Cách tiếp cận phù hợp hơn là chia nhỏ vốn, xác định rõ mục tiêu nắm giữ và giữ kỷ luật giao dịch.﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ vững trên mức 76 USD/ounce và đang trên đà kết thúc tuần với mức giá gần như không đổi. Những tín hiệu trái chiều xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran khiến các nhà đầu tư thận trọng về rủi ro lạm phát và triển vọng lãi suất.

Tehran tuyên bố rằng đề xuất mới nhất của Mỹ đã phần nào thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Tuy nhiên, các báo cáo cho rằng Lãnh đạo tối cao của Iran đã ra lệnh giữ kho uranium làm giàu của nước này trong biên giới đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán, vì việc giải tán chương trình hạt nhân của Iran vẫn là mục tiêu chính của Mỹ.

Iran cũng được cho là đang đàm phán với Oman về việc thiết lập một hệ thống thu phí vĩnh viễn nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của nước này đối với giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ ý tưởng này.

Bất chấp sự ổn định gần đây, giá bạc vẫn thấp hơn gần 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, trong bối cảnh lo ngại rằng cú sốc lạm phát do năng lượng có thể khiến các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giới phân tích nhận định thị trường bạc trong thời gian tới sẽ còn nhiều biến động mạnh theo các thông tin liên quan đến Fed và địa chính trị. Dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng, nhưng các nhịp điều chỉnh sâu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi tâm lý thị trường thay đổi đột ngột.