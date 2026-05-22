Thị trường cứu hộ ô tô tại Việt Nam: Phân mảnh, thiếu chuẩn và khoảng trống cần được tổ chức lại

Một thị trường lớn nhưng trải nghiệm vẫn mang tính "may rủi"

Cuối tháng 12/2025, mạng xã hội xôn xao thông tin về một chủ xe đi trên Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cán phải đinh, vỡ lốp và nhận báo giá 800.000 đồng tiền công thay lốp sau khi gọi dịch vụ cứu hộ. Chủ xe này sau đó đã quyết định tự thay lốp vì cho rằng mức giá trên là không hợp lý.

Thực tế, đây là tình huống không hiếm gặp với tài xế Việt: xe gặp sự cố giữa đường, đặc biệt trên cao tốc hoặc khu vực xa trung tâm. Không có một đầu mối rõ ràng để liên hệ, người dùng thường phải gọi 3–4 số khác nhau từ garage quen, số tìm trên mạng đến các dịch vụ cứu hộ lẻ. Mỗi nơi báo một mức giá, chênh lệch có thể từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho cùng một tình huống. Thời gian tiếp cận cũng không có cam kết cụ thể, phụ thuộc vào khoảng cách, khả năng sắp xếp của từng đơn vị, thậm chí cả yếu tố "quen biết".

Thị trường cứu hộ tại Việt Nam chưa có một lớp tổ chức đủ mạnh để chuẩn hóa cả về giá, thời gian phản hồi và chất lượng dịch vụ.

Trải nghiệm đó phản ánh một thực tế: dù thị trường ô tô Việt Nam đang tăng trưởng nhanh với khoảng hơn 6 triệu xe đang lưu hành và mỗi năm bổ sung thêm hàng trăm nghìn xe mới thì dịch vụ cứu hộ, vốn gắn trực tiếp với an toàn giao thông, vẫn chưa theo kịp. Theo một số ước tính trong ngành, chỉ cần 1-2% số phương tiện phát sinh nhu cầu cứu hộ mỗi năm, quy mô thị trường đã có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, khác với các dịch vụ liên quan đến xe như bảo hiểm hay bảo dưỡng đã có khung chuẩn tương đối rõ ràng, cứu hộ vẫn vận hành theo cách phân mảnh, thiếu hệ thống.

Nghịch lý nằm ở chỗ: trong khi các khâu "đầu vào" của hành trình từ hạ tầng đường sá đến thu phí không dừng đang dần được chuẩn hóa và số hóa, thì khâu "xử lý sự cố" lại gần như bị bỏ ngỏ. Điều này khiến toàn bộ trải nghiệm di chuyển có thể bị "đứt gãy" chỉ bởi một mắt xích chưa được tổ chức bài bản.

Ba điểm nghẽn lớn khiến cứu hộ khó chuẩn hóa

Đi sâu vào cấu trúc thị trường, các chuyên gia chỉ ra ba thách thức lớn đang khiến dịch vụ cứu hộ tại Việt Nam khó hình thành một chuẩn chung.

Thứ nhất là bài toán giá. Không giống các dịch vụ có thể niêm yết cố định, chi phí cứu hộ phụ thuộc vào nhiều biến số: vị trí sự cố (nội đô, cao tốc hay khu vực đèo núi), thời điểm (ban ngày hay ban đêm), loại phương tiện và mức độ hư hỏng. Chính sự đa dạng này khiến giá dịch vụ dao động mạnh, tạo ra khoảng chênh lớn giữa các nhà cung cấp. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc giá biến động, mà ở chỗ người dùng không có bất kỳ "khung tham chiếu" nào để biết mức giá mình nhận được là hợp lý hay không.

Thứ hai là thiếu một hệ thống điều phối trung tâm. Hiện nay, phần lớn hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra theo mô hình tự phát: người dùng chủ động tìm kiếm, gọi điện và thương lượng. Không có nền tảng nào đủ lớn để xác định lực lượng gần nhất, phân bổ nguồn lực theo thời gian thực hay tối ưu hóa thời gian tiếp cận. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng đặc biệt trên các tuyến cao tốc có mật độ hàng chục nghìn lượt xe mỗi ngày việc thiếu một cơ chế điều phối hiệu quả khiến thời gian xử lý sự cố trở thành biến số khó lường.

Những đơn vị cứu hộ "đạt chuẩn" góp phần định hình lại cách thị trường vận hành.

Thứ ba là chất lượng dịch vụ không đồng đều. Từ tay nghề kỹ thuật viên đến trang thiết bị cứu hộ đều phụ thuộc vào từng đơn vị riêng lẻ. Một số garage lớn có thể đáp ứng tốt, nhưng phần lớn thị trường vẫn là các đội nhỏ lẻ, thiếu tiêu chuẩn kiểm định chung. Điều này khiến người dùng gần như "mù thông tin" trước khi sử dụng dịch vụ chỉ biết chất lượng sau khi sự cố đã xảy ra.

Tổng hợp lại, thị trường cứu hộ tại Việt Nam không thiếu nguồn cung, cũng không thiếu nhu cầu. Vấn đề nằm ở chỗ chưa có một lớp tổ chức đủ mạnh để chuẩn hóa cả về giá, thời gian phản hồi và chất lượng dịch vụ những yếu tố cốt lõi đối với một lĩnh vực gắn liền với an toàn.

Khoảng trống thị trường và "cú đấm" của VETC

Chính sự thiếu vắng một "lớp tổ chức" này đang tạo ra khoảng trống đáng kể trong ngành. Thay vì tiếp cận cứu hộ như một dịch vụ đơn lẻ, một số doanh nghiệp bắt đầu nhìn nhận đây là một bài toán nền tảng nơi cần sự kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ và mạng lưới vận hành.

Trong số đó, VETC nổi lên như một trường hợp đáng chú ý. Với vai trò là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng, doanh nghiệp này hiện đang phục vụ gần 5 triệu phương tiện, kết nối trên hàng trăm trạm thu phí trên toàn quốc và xử lý bình quân 1.8 triệu giao dịch mỗi ngày. Lợi thế về quy mô người dùng và dữ liệu hành trình cho phép VETC không chỉ dừng lại ở khâu thanh toán, mà có thể mở rộng sang các dịch vụ gắn liền với quá trình di chuyển trong đó có cứu hộ.

VETC chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7 từ cuối năm 2025. Đây không đơn thuần là việc mở thêm một dịch vụ mới, mà được xem là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh của Tasco, đồng thời tạo ra sự thay đổi căn bản trong cách vận hành thị trường xe cứu hộ.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mô hình gói cứu hộ ô tô theo năm, mức phí chỉ 299.000 đồng/năm, áp dụng cho xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống và xe ô tô tải có khối lượng bản thân đến 2,5 tấn. Với gói này, người dùng không còn phải lo chi phí phát sinh mỗi lần xe gặp sự cố khi được sử dụng không giới hạn số lần, được miễn phí các dịch vụ cơ bản như kích bình, thay lốp dự phòng, hỗ trợ tiếp nhiên liệu tại chỗ.

VETC Cứu hộ sẽ đóng vai trò như một gói bảo hiểm cứu hộ, giúp hành vi của người dùng thay đổi từ "bị động" sang "chủ động" hoàn toàn khi gặp sự cố.

Cách tiếp cận của VETC không phải là tự xây dựng một lực lượng cứu hộ riêng lẻ, mà là kết nối và chuẩn hóa mạng lưới sẵn có. Thông qua nền tảng công nghệ, doanh nghiệp có thể từng bước thiết lập các tiêu chí về giá, thời gian phản hồi và chất lượng dịch vụ, đồng thời điều phối lực lượng theo thời gian thực dựa trên dữ liệu. Nói cách khác, thay vì tham gia vào thị trường theo cách truyền thống, mô hình này hướng tới việc "tổ chức lại" thị trường biến một hệ sinh thái phân mảnh thành một mạng lưới có cấu trúc.

Đây được xem là một bước tiến lớn, làm thay đổi hành vi, trải nghiệm của người sử dụng ô tô tại Việt Nam. VETC Cứu hộ sẽ đóng vai trò như một gói "bảo hiểm cứu hộ", giúp hành vi của người dùng thay đổi từ "bị động" hoàn toàn mỗi khi xe gặp sự cố, sang phòng tránh một cách chủ động hoàn toàn.

Từ dịch vụ tình huống đến "hạ tầng mềm" của giao thông hiện đại

Ở góc nhìn dài hạn, câu chuyện cứu hộ không chỉ dừng lại ở một dịch vụ tiện ích, mà phản ánh một bước chuyển lớn hơn của ngành giao thông. Khi hạ tầng cứng là đường sá đã được đầu tư mạnh mẽ, và hạ tầng số như thu phí không dừng dần hoàn thiện, thì điểm nghẽn tiếp theo nằm ở khả năng xử lý sự cố trên toàn hệ thống cũng cần được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, cứu hộ cần được nhìn như một dạng "hạ tầng mềm" không trực tiếp tạo ra lưu lượng, nhưng quyết định khả năng duy trì lưu lượng. Một sự cố không được xử lý kịp thời có thể làm tê liệt cả tuyến đường, trong khi một hệ thống cứu hộ hiệu quả có thể giảm thiểu tối đa tác động này.

Điều này cũng lý giải vì sao những mô hình dựa trên nền tảng, có khả năng chuẩn hóa và điều phối quy mô lớn, đang dần trở nên quan trọng. Khi thị trường đủ lớn và nhu cầu đủ rõ ràng, cứu hộ sẽ khó có thể tiếp tục vận hành theo cách tự phát như hiện nay. Thay vào đó, nó sẽ cần được tích hợp như một phần tất yếu của hệ thống giao thông nơi dữ liệu, công nghệ và mạng lưới vận hành cùng đóng vai trò trung tâm. Và trong quá trình chuyển đổi đó, những đơn vị đi trước trong việc "đạt chuẩn" có thể sẽ không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn góp phần định hình lại cách thị trường vận hành.