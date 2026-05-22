Phê duyệt siêu dự án xi măng Hà Tiên Kiên Giang: Bước ngoặt chiến lược của Tân Á Đại Thành

Không chỉ mở đường cho sự xuất hiện của một tổ hợp xi măng quy mô lớn tại Tây Nam Bộ, dự án còn đánh dấu bước chuyển chiến lược của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong hành trình mở rộng hệ sinh thái công nghiệp nền tảng theo định hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề "Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới", UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - doanh nghiệp thành viên của Tân Á Đại Thành - làm chủ đầu tư.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với định hướng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tạo lực đẩy mới cho công nghiệp vật liệu xây dựng miền Tây

Dự án được triển khai tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang trên diện tích gần 70ha, với định hướng phát triển thành tổ hợp công nghiệp xi măng tích hợp nhiều chức năng trong cùng hệ sinh thái vận hành.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 3,3 triệu tấn clinker/năm và 2,9 triệu tấn xi măng/năm. Dự án đồng thời bao gồm cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu 2.000DWT và hệ thống trạm biến áp 110kV nhằm phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất.

Hình ảnh minh họa Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xi măng thế giới

Khác với mô hình sản xuất truyền thống, dự án được quy hoạch theo hướng kết nối đồng bộ giữa sản xuất, năng lượng và logistics nhằm hình thành chuỗi cung ứng chủ động cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi thị trường xi măng nhiều năm qua vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn clinker vận chuyển từ các địa phương khác.

Theo đánh giá, việc xuất hiện thêm một trung tâm sản xuất quy mô lớn tại An Giang sẽ góp phần giảm áp lực logistics đường dài, tối ưu chi phí vận chuyển và gia tăng năng lực cung ứng vật liệu xây dựng cho khu vực miền Tây - nơi đang ghi nhận nhu cầu lớn từ các dự án hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ liên quan tại địa phương trong giai đoạn tới.

Hướng tới mô hình xi măng xanh quy mô lớn

Theo đại diện doanh nghiệp, Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xi măng thế hệ mới với hệ thống công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn vận hành xanh ngay từ giai đoạn đầu tư.

Dự án có sự tham gia của Sinoma International Engineering trong vai trò tổng thầu EPC - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng công nghiệp xi măng.

Nhiều giải pháp công nghệ dự kiến được tích hợp trong quá trình vận hành như hệ thống tối ưu năng lượng, thu hồi nhiệt dư phát điện (WHR), và các giải pháp kiểm soát phát thải theo định hướng tiêu chuẩn xanh.

Theo định hướng của Tân Á Đại Thành, yếu tố công nghệ, quản trị dữ liệu vận hành và tiêu chuẩn ESG sẽ đóng vai trò nền tảng trong quá trình xây dựng mô hình sản xuất công nghiệp dài hạn.

Nhà máy cũng được định hướng áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn ESG, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, kiểm soát phát thải và minh bạch vận hành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đại diện doanh nghiệp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - đã đại diện doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp đối với địa phương.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Theo kế hoạch, dự án dự kiến đưa vào vận hành từ Quý IV/2028.

Cũng tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, MEYGROUP (một đơn vị thành viên khác trong hệ sinh thái Tân Á Đại Thành) đã được trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư Khu phức hợp biển. Động thái này cho thấy chiến lược mở rộng đầu tư đa lĩnh vực của hệ sinh thái Tân Á Đại Thành tại khu vực Tây Nam Bộ, từ công nghiệp vật liệu xây dựng đến bất động sản, hạ tầng và phát triển đô thị quy mô lớn.