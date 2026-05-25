Giá dầu giảm hơn 4%

Đức Nam | 25-05-2026 - 08:44 AM | Thị trường

Giá dầu thô giảm hơn 4% vào Chủ nhật sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz đang tiến triển, mặc dù ông nói rằng Mỹ sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI)giảm khoảng 4,3% xuống còn 92,3 đô la mỗi thùng vào sáng 25/5 giờ Việt Nam. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm khoảng 4% xuống còn 99,3 đô la mỗi thùng.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng ta”, ông Trump nói hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Giá dầu Brent đã giảm mạnh trong những ngày gần đây khi Mỹ phát thông điệp chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ cho biết hôm thứ Bảy rằng một thỏa thuận với Iran để mở lại eo biển Hormuz, cùng với các vấn đềkhác, về cơ bản đã được đàm phán xong và sẽ sớm được công bố. Trước đó, ông Trump đã từng gợi ý rằng cuộc xung đột với Iran sắp được giải quyết, nhưng sau đó căng thẳng lại leo thang và giá dầu lại tăng vọt.

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm hơn 8% trong tuần trước và giá dầu Brent giảm hơn 5%, sau khi ông Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc không kích sắp xảy ra nhằm vào Iran để có thêm thời gian đàm phán. Giá dầu đã tăng hơn 30% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2.

Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa trên thực tế đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ đầu tháng 3, yêu cầu các tàu phải được sự cho phép của nước này mới được đi qua, nếu không sẽ có nguy cơ bị tấn công. Lệnh phong tỏa được áp đặt sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel giết chết người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei và các lãnh đạo cấp cao khác.

Hormuz là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất đối với thị trường dầu mỏ thế giới, với khoảng 20% nguồn cung toàn cầu đi qua tuyến đường biển này trước chiến tranh. Lệnh phong tỏa của Iran đã làm giảm đáng kể xuất khẩu dầu từ Trung Đông, gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và tàu thuyền của Iran để đáp trả. Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố lệnh cấm vận của Mỹ sẽ vẫn "có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết."

