GoPro lao dốc 26% doanh số, ngậm ngùi nhìn công nghệ Trung Quốc nuốt chửng 82% thị phần toàn cầu

GoPro và các đối thủ Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường camera hành trình toàn cầu.

Trước sự bành trướng mạnh mẽ của các đối thủ Trung Quốc với những dòng sản phẩm có hiệu năng vượt trội, GoPro, "tượng đài" tiên phong trong lĩnh vực camera hành trình (action camera) của Mỹ, đang phải cân nhắc đến phương án bán mình sau nhiều năm doanh thu liên tục lao dốc.

Đầu tháng này, GoPro công bố đã thuê cố vấn tài chính để xem xét các lựa chọn chiến lược, bao gồm bán lại hoặc sáp nhập.

Quyết định được đưa ra sau khi hãng ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 93,5 triệu USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 vừa qua, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp chìm trong thua lỗ.

Doanh thu của hãng đã sụt giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 652 triệu USD, tức là chưa bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao vào năm 2015.

Phía GoPro cũng tiết lộ thêm rằng họ đã nhận được nhiều lời đề nghị tiếp cận thương thảo về việc mua lại và sáp nhập kể từ thời điểm đó.

Không dừng lại ở đó, GoPro đã phải cắt giảm khoảng 20% nhân sự và đang chật vật tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở các lĩnh vực mới như quốc phòng và vũ trụ, một tín hiệu cho thấy mảng kinh doanh cốt lõi của hãng đang chịu áp lực nặng nề hơn bao giờ hết.

Thất thế của GoPro

GoPro được thành lập vào năm 2002 xuất phát từ mong muốn của nhà sáng lập kiêm CEO Nick Woodman về một chiếc camera có thể ghi hình khi lướt sóng.

Những chiếc camera hành trình nhỏ gọn, siêu nhẹ của hãng đã tự tay khai phá một thị trường hoàn toàn mới, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu gắn thiết bị lên ván lướt sóng hay ghi đông xe đạp để ghi lại những thước phim hành động chân thực.

Thế nhưng, theo ông Ichiro Michikoshi, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu BCN (Tokyo), GoPro đã dần tụt lại phía sau khi chậm trễ trong việc giải quyết triệt để lỗi quá nhiệt và cải thiện khả năng quay chụp thiếu sáng.

Chính điều này này đã tạo cơ hội vàng cho các đối thủ Trung Quốc nhảy vào "nẫng tay trên" lượng khách hàng trung thành của hãng.

Số liệu từ công ty nghiên cứu IDC (Mỹ) cho thấy, vào năm 2025, gã khổng lồ flycam Trung Quốc DJI đã chiếm lĩnh tới 62% thị phần camera thông minh cầm tay toàn cầu.

Trong khi đó, Arashi Vision, đơn vị đứng sau thương hiệu Insta360 đình đám của Trung Quốc nắm giữ 20%, đồng nghĩa với việc thị phần toàn cầu về camera hành trình của Trung Quốc đã lên tới 82%. Miếng bánh thị phần còn lại cho các đối thủ khác trở nên vô cùng chật hẹp.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Trung Quốc ﻿

Trong khi lượng máy xuất xưởng của GoPro lao dốc 26% so với cùng kỳ năm trước, thì hai đại diện Trung Quốc lại ghi nhận mức tăng trưởng nhảy vọt. Sự bứt phá này đã thúc đẩy toàn bộ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ tới 83%, đạt quy mô 16,7 triệu thiết bị.

Thành công của DJI và Insta360 đến từ khả năng đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ: liên tục trang bị cảm biến lớn hơn và khôn khéo bắt tay với các "ông lớn" trong ngành nhiếp ảnh lâu đời.

Cụ thể, DJI đã nâng tầm chất lượng hình ảnh nhờ tích hợp công nghệ từ hãng máy ảnh huyền thoại Hasselblad (Thụy Điển), trong khi Arashi Vision chọn đồng hành cùng thương hiệu Leica danh tiếng của Đức.

Ông Michikoshi bổ sung thêm rằng, người tiêu dùng ngày nay bị thu hút mạnh mẽ bởi những nâng cấp "đáng tiền", có thể thấy rõ bằng mắt thường qua mỗi thế hệ sản phẩm mới của hai thương hiệu này.

Điển hình như ngày 14/5 vừa qua, DJI đã làm rung chuyển Liên hoan phim Quốc tế Cannes (Pháp) khi trình làng chiếc Osmo Pocket 4P.

Khác với các thế hệ tiền nhiệm vốn phải phụ thuộc vào zoom kỹ thuật số, tân binh này được trang bị khả năng zoom quang học, giúp hạn chế tối đa tình trạng vỡ hay giảm chất lượng hình ảnh.

Bằng việc mời các chuyên gia trong ngành điện ảnh đến dự buổi ra mắt, DJI muốn khẳng định thông điệp đanh thép: chiếc camera nhỏ bé này hoàn toàn có thể cân trọn những thước phim chuẩn điện ảnh chuyên nghiệp.

Sự ganh đua ﻿khốc liệt

Dòng Osmo Pocket vốn là "át chủ bài" của DJI với điểm nhấn là cơ chế chống rung vật lý (gimbal) tích hợp, sử dụng các động cơ siêu nhỏ để triệt tiêu rung lắc dựa trên cảm biến nhận diện chuyển động.

Công nghệ này vốn được cải tiến từ cụm camera chống rung trên flycam và được hãng giới thiệu lần đầu vào năm 2018.

Việc chống rung trực tiếp bằng phần cứng giúp mang lại những thước phim mượt mà đến kinh ngạc. Nhà sáng lập DJI, ông Wang Tao chia sẻ rằng ban đầu hãng không hề kỳ vọng dòng sản phẩm này sẽ mở ra một thị trường lớn đến vậy, nhưng sự bùng nổ của mạng xã hội đã đưa nó trở thành một "cơn sốt" toàn cầu.

Không chịu kém cạnh, Arashi Vision cũng đang rục rịch ra mắt chiếc camera gimbal đầu tiên của mình vào cuối tháng 6 tới, trực tiếp “tuyên chiến” với DJI ở phân khúc mà đối thủ đang độc tôn.

Trước đó, Arashi Vision đã vươn lên dẫn đầu thế giới ở phân khúc camera 360 độ kể từ khi tung ra sản phẩm đầu tay vào năm 2016.

Dòng sản phẩm cốt lõi của họ nổi bật với cụm ống kính mắt cá kép (dual fisheye), cho phép ghi lại những khung hình 360 độ liền mạch hoàn hảo.

Bên cạnh phần cứng, hãng còn liên tục quảng bá thế mạnh phần mềm cực mạnh của mình, nổi bật nhất là tính năng "tàng hình" gậy selfie cực kỳ ảo diệu trong các thước phim.

Cuộc chiến giữa DJI và Arashi Vision đang diễn ra vô cùng khốc liệt theo kiểu "ăn miếng trả miếng". Ngay sau khi DJI tung ra mẫu camera 360 độ vào tháng 7 năm ngoái, Arashi Vision lập tức phản đòn vào tháng 12 bằng một mẫu flycam tích hợp camera 360 độ, dứt khoát tiến thẳng vào "lãnh địa" bay vốn là sân nhà của DJI.

Không chịu ngồi yên, DJI tiếp tục đáp trả bằng một mẫu drone 360 độ khác vào tháng 3 năm nay. Giờ đây, ngọn lửa cạnh tranh được dự báo sẽ còn bùng cháy dữ dội hơn nữa ở phân khúc camera gimbal sắp tới.

Trong khi đó, GoPro vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một tấm vé lội ngược dòng. Hãng lên kế hoạch ra mắt các dòng camera mới ngay trong năm nay với cảm biến lớn hơn nhằm cải thiện điểm yếu quay đêm.

Chuyên gia Michikoshi nhận định cơ hội hồi sinh vẫn chưa khép lại với GoPro nếu họ giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt, bởi thực tế vẫn có rất nhiều người dùng trung thành yêu thích chất màu đặc trưng rất riêng của thương hiệu Mỹ này.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đặt ra là liệu GoPro có đủ sức gồng mình chạy đua vũ trang công nghệ với các đối thủ Trung Quốc vốn đang tỏ ra quá sung mãn và quyết liệt hay không.

Theo dự báo của IDC, lượng xuất xưởng camera thông minh cầm tay toàn cầu sẽ cán mốc 40 triệu thiết bị vào năm 2030, gấp 2,4 lần so với năm 2025.

Cơn sốt này không chỉ đe dọa GoPro mà thậm chí còn đang phả hơi nóng vào gáy các nhà sản xuất máy ảnh Nhật Bản, những ông lớn vốn đang thống trị phân khúc máy ảnh không gương lật (mirrorless).

Nguồn: Nikkei Asia