Soi bản cáo bạch của thương vụ IPO Điện Máy Xanh: Huy động 14.360 tỷ đồng tối ưu hoá dòng tiền và 'câu chuyện tỷ đô' Customer Lifetime Value

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DMX. Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phân phối hết, công ty dự kiến huy động hơn 14.360 tỷ đồng.

Từ bán sản phẩm sang bán trọn vòng đời: Điện Máy Xanh và “câu chuyện tỷ đô” Customer Lifetime Value

Khác với mô hình bán lẻ truyền thống thường kết thúc hành trình khi khách thanh toán rời đi, DMX chọn cách tiếp cận Khai thác giá trị trọn vòng đời (Customer Lifetime Value). Công ty không còn nhìn “bán một chiếc tivi” là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng liên tục (trả chậm, bảo hành mở rộng, vệ sinh, sửa chữa...). Mỗi dịch vụ là một lần thu thêm với chi phí phục vụ ngày càng thấp nhờ hệ thống sẵn có.

Con số nói lên nhiều điều hơn lời nói. Cuối năm 2024, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (chủ yếu là dịch vụ đã bán nhưng chưa cung cấp) của DMX mới vào khoảng 21,7 tỷ đồng. Sang cuối năm 2025, con số này bật lên gần 537 tỷ đồng, và tiếp tục tăng lên khoảng 612,7 tỷ đồng quý I/2026. Phần lớn đến từ các gói bảo hành mở rộng, bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh máy lạnh, dịch vụ chăm sóc thiết bị trong nhiều năm sau bán.

Theo bản cáo bạch, việc triển khai các gói bảo hành mở rộng này dẫn đến số dư doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm 2025 tăng đáng kể so với năm 2024. Điều này phản ánh sự thay đổi trong mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ hậu mãi, đồng thời giúp cải thiện khả năng dự báo dòng tiền và tạo nguồn doanh thu ổn định trong các kỳ tiếp theo.

Năm “cỗ máy” chuyển hóa khách mua một lần - thành khách cả đời

Thông tin bản cáo bạch Điện Máy Xanh cho thấy DMX tiếp tục duy trì định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và thanh toán nhằm nâng cao trải nghiệm và tăng giá trị trên mỗi điểm bán. Công ty không đi theo một sáng kiến lẻ tẻ, mà xây dựng cả một hệ sinh thái 5 trụ cột tăng trưởng xoay quanh vòng đời sản phẩm như những cỗ máy liên hoàn nhằm giữ khách hàng trong một vòng lặp tiêu dùng khép kín.

Mô hình bán lẻ hướng tới tối ưu giá trị trọn vòng đời khách hàng là chiến lược trọng tâm giúp Điện Máy Xanh thay đổi cách định giá trong mắt giới đầu tư.

Tối ưu hóa vận hành – Tăng trưởng vượt trội từ "chiều sâu" hệ thống

Khác với giai đoạn mạnh tay mở rộng, DMX hiện tập trung vào tối ưu hiệu quả vận hành của mạng lưới cửa hàng hiện hữu. Bước ngoặt đến từ giai đoạn 2023-2025 khi công ty quyết liệt đóng cửa hơn 400 cửa hàng kém hiệu quả, chính thức chuyển trọng tâm từ "lượng" sang "chất".

Tại các cửa hàng còn lại, không gian được nâng cấp từ lưu kho sang "mô hình trải nghiệm" để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Đồng thời, DMX chuyển đổi cơ chế đãi ngộ của gần 34.700 nhân sự từ lương cố định sang thu nhập gắn liền với doanh số, trực tiếp kích hoạt năng suất của toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, "vũ khí" Big Data được đưa vào quản trị chuỗi cung ứng, giúp dự báo chính xác nhu cầu và đẩy vòng quay hàng tồn kho luân chuyển nhanh hơn (cải thiện từ 4,2 năm 2024 lên 4,4 vòng năm 2025).

Kết quả của định hướng này là biên lợi nhuận ròng của DMX cải thiện từ 4,0% năm 2024 lên 5,3% năm 2025, lợi nhuận ròng đạt kỷ lục hơn 5.801 tỷ đồng, tăng trưởng 56,1%.

Kích hoạt nhu cầu từ giải pháp thanh toán và tiện ích. Trong mô hình cũ, hành trình thường bắt đầu khi khách đã quyết “mua tivi”, “mua máy lạnh”. Với mô hình mới, giao dịch bắt đầu ngay từ lúc khách còn đang cân nhắc tài chính.

Theo bản cáo bạch, có tới khoảng 74% người tiêu dùng cân nhắc mua trả góp hoặc sử dụng tài chính tiêu dùng khi mua các sản phẩm điện máy giá trị lớn. DMX không để khách tự xoay sở mà đưa luôn các giải pháp trả chậm vào ngay điểm bán.

Song song đó, hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động trở thành “điểm dịch vụ tài chính” – nơi khách có thể nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, bảo hiểm… kéo khách ghé cửa hàng thường xuyên mà không cần lần nào cũng mua tivi, tủ lạnh.

Khi rào cản tiền mặt được gỡ ngay từ đầu, nhiều khách hàng có thể nâng cấp lên phân khúc sản phẩm cao hơn. Đây là bước đầu tiên kéo CLV lên, vì mỗi khách hàng được kích hoạt bằng một giỏ hàng có giá trị lớn hơn và có dữ liệu tài chính rõ ràng hơn để phục vụ các giao dịch tiếp theo.

Thợ Điện Máy Xanh: từ chi phí hậu mãi thành trung tâm lợi nhuận. Ở nhiều chuỗi bán lẻ, giao hàng – lắp đặt – bảo hành vẫn bị xem là “chi phí bắt buộc”, khó tránh. DMX chọn cách nhìn ngược lại: biến mảng hậu mãi thành một công ty con chuyên nghiệp – CTCP Thợ Điện Máy Xanh – và vận hành như một trung tâm lợi nhuận.

Năm 2025, Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 2.576 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng. Đến quý I/2026, mảng này đạt 690 tỷ đồng doanh thu, trong đó phần đóng góp vào kết quả hợp nhất đạt 106 tỷ đồng, với đội ngũ hơn 8.000 kỹ thuật viên trên toàn quốc.

Điều này cho thấy hậu mãi không còn là chi phí bị “nuốt mất” trong biên lợi nhuận gộp, mà là nguồn thu riêng có lãi. Đồng thời, hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để cung cấp cho cả khách ngoài DMX, mở ra thị trường B2B: lắp đặt, bảo trì cho các đối tác bán lẻ khác, dự án bất động sản, nhà thầu hạ tầng… Sự hiện diện của đội ngũ Thợ Điện Máy Xanh tại nhà khách hàng là điểm chạm vàng để gợi nhớ thương hiệu và gợi ý các dịch vụ nâng cấp, thay thế thiết bị. Và qua đó, mỗi khách hàng một lần mua tivi, máy lạnh, máy giặt có thể kéo theo nhiều lần doanh thu dịch vụ sau đó – đúng tinh thần CLV.

Với hơn 8.000 kỹ thuật viên, CTCP Thợ Điện Máy Xanh chuyển mình từ bộ phận hậu mãi truyền thống thành một trung tâm độc lập mang lại lợi nhuận cao.

Super App và omni-channel: giữ khách trong hệ sinh thái. Đây là cỗ máy thứ tư, hay còn được gọi tên là Super App/ứng dụng “Quà tặng VIP” – nền tảng số kết nối toàn bộ mảnh ghép còn lại của hệ sinh thái.

Super App không chỉ là nơi xem khuyến mãi mà được định hình là trung tâm quản lý quan hệ khách hàng trọn vòng đời: từ lưu trữ lịch sử mua sắm, lịch bảo dưỡng, tích điểm đổi quà cá nhân hóa, cho đến hỗ trợ thanh toán hóa đơn và đặt lịch Thợ DMX trực tiếp.

Trong tài liệu họp nhà đầu tư Q1/2026, DMX cho biết doanh thu qua Super App đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, lượt truy cập 44 triệu lượt, giá trị đơn hàng trung bình qua app tăng 28% so với cùng kỳ.

EraBlue: Nhân bản mô hình ra nước ngoài - một DMX thứ 2 tại Indonesia: Cỗ máy thứ năm liên quan đến cách DMX tối ưu biên lợi nhuận nội địa và nhân bản mô hình ra nước ngoài, cụ thể là Indonesia với chuỗi EraBlue.

Chỉ sau ba năm, EraBlue đã có hơn 200 cửa hàng, doanh thu khoảng 3.700 tỷ đồng và chính thức có lãi trong năm 2025. Thị trường 280 triệu dân vẫn còn phân mảnh, khoảng một nửa do cửa hàng truyền thống nắm giữ, là “sân chơi” rộng để mô hình “bán trọn vòng đời thiết bị” chứng minh hiệu quả.

Với nhà đầu tư, việc DMX cho thấy mình có thể nhân bản mô hình CLV ra ngoài biên giới là một điểm cộng quan trọng khi cân nhắc mức định giá dài hạn.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia chứng minh năng lực nhân bản mô hình thành công của Điện Máy Xanh tại thị trường quốc tế đầy tiềm năng.

Bệ phóng từ công ty mẹ và dư địa cho nhà đầu tư ngoại

Điểm đáng chú ý từ Bản cáo bạch là cơ cấu sở hữu vô cùng cô đặc của Điện Máy Xanh (DMX). Hiện tại, Tập đoàn mẹ Thế Giới Di Động (MWG) nắm giữ tới 98,955% vốn điều lệ và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phối áp đảo ở mức 85,08% sau IPO. Điều này mang lại thông điệp an tâm lớn cho giới đầu tư, khẳng định DMX sẽ tiếp tục kế thừa nền tảng quản trị vững chắc và sự hậu thuẫn toàn diện từ hệ sinh thái MWG để duy trì vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam.

Đặc biệt, dù giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại) lên tới 49%, cơ cấu cổ đông hiện tại của DMX vẫn hoàn toàn vắng bóng khối ngoại. Trong bối cảnh công ty mẹ MWG đã gần kín room nhiều năm qua, đợt IPO này chính là cơ hội "vàng" hiếm hoi để các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế trực tiếp rót vốn vào một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành với chiến lược rõ ràng và cam kết tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong dài hạn.

Vì sao câu chuyện CLV của DMX “đáng tiền”?

Nhìn từ bên ngoài, DMX có thể vẫn được xem là một chuỗi điện máy – điện thoại lớn, tăng trưởng tốt, hưởng lợi từ các chu kỳ công nghệ. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, cách định giá doanh nghiệp sẽ khó thoát khỏi khung chuẩn “P/E của ngành bán lẻ”.

Khi ghép lại năm cỗ máy trên, câu chuyện thay đổi: Doanh thu và lợi nhuận không chỉ đến từ biên bán hàng phần cứng, mà còn từ dịch vụ tài chính, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ bảo hành – bảo dưỡng, doanh thu chưa thực hiện.

Việc chứng minh được mô hình từ “bán một lần” sang “bán trọn vòng đời” không chỉ là câu chuyện chiến lược đẹp, mà là cơ sở để thị trường chấp nhận một mức định giá khác hẳn so với các chuỗi bán lẻ truyền thống.

Khi AI, Windows 11 và 5G tạo ra chu kỳ nâng cấp thiết bị mới, DMX đã đứng ở điểm giao của làn sóng đó. Nhưng quan trọng hơn, như thông tin bản cáo bạch đang cho thấy, doanh nghiệp không chỉ muốn hưởng lợi từ một lần nâng cấp, mà còn muốn sở hữu cả vòng đời thiết bị và vòng đời chi tiêu của khách hàng. Và đó luôn là câu chuyện mà thị trường vốn đánh giá rất cao.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Vietcap dựa trên kết quả thực tế trong Quý 1 (tăng trưởng 49%), dự phóng LNST 2026 có khả năng đạt 9.324 tỷ đồng, tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần . Nếu đạt được con số lợi nhuận này, thì rõ ràng, đây là mức định giá tốt cho một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành với cam kết tăng trưởng LNST 16%/năm trong 5 năm tới.