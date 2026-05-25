Hãng xe điện lớn nhất thế giới đối mặt nghịch lý: Đơn hàng quý như vàng nhưng sản xuất không kịp, 140.000 khách phải chờ vì 1 linh kiện gặp nghẽn

Đức Minh | 25-05-2026 - 14:02 PM | Thị trường

Sức hút từ các mẫu xe điện sạc nhanh mới nhất của BYD đang tạo ra áp lực lớn lên chuỗi cung ứng, khiến hãng rơi vào tình trạng thiếu hụt pin để đáp ứng lượng đơn đặt hàng khổng lồ.

BYD đối mặt với tình trạng thiếu hụt pin trầm trọng trước cơn sốt xe điện sạc nhanh - Ảnh 1.

Sự tăng trưởng nóng của BYD là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện, khi người dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp tối ưu chi phí vận hành, bảo trì và sự tiện lợi trong việc sạc pin. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức từ thị trường cũng mang đến bài toán khó cho nhà sản xuất.

Theo thông tin từ CarNewsChina, ông Wang Chuanfu - Chủ tịch BYD xác nhận, công ty đang đối mặt với những hạn chế lớn về chuỗi cung ứng trong bối cảnh đẩy mạnh sản xuất các dòng xe thế hệ mới. Ước tính, lượng đơn đặt hàng tồn đọng cho các mẫu xe sạc nhanh của hãng hiện đã vượt con số 140.000 chiếc.

Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều ý kiến cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung này phản ánh nhu cầu xe điện tại Trung Quốc đang ở mức rất cao. Đối với một nhà sản xuất, việc đơn hàng vượt quá khả năng cung ứng là một tín hiệu tích cực về sự đón nhận của thị trường, dù đây cũng là áp lực vận hành đáng kể.

Song song với việc mở rộng sản xuất xe, BYD vẫn đang thúc đẩy kế hoạch "Sạc nhanh Trung Quốc". Mục tiêu của dự án này là triển khai 20.000 trạm sạc nhanh trên toàn Trung Quốc vào cuối năm 2026, nhằm hoàn thiện hạ tầng và hỗ trợ việc sử dụng xe điện rộng rãi hơn.

Đối với người tiêu dùng, công nghệ sạc nhanh là yếu tố then chốt giúp xe điện trở nên thiết thực hơn, đặc biệt đối với nhu cầu đi lại đường dài và giảm thời gian chờ đợi tại các trạm sạc công cộng.

Lợi ích kinh tế từ xe điện cũng là động lực lớn thúc đẩy thị trường. Xe điện tiêu thụ ít năng lượng hơn xe chạy xăng, đồng thời có chi phí bảo dưỡng thấp nhờ cấu tạo đơn giản, ít bộ phận chuyển động và không cần thay dầu định kỳ. Khi nguồn cung pin ổn định và hạ tầng sạc được cải thiện, những lợi ích này sẽ tiếp cận được nhóm khách hàng phổ thông dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt pin hiện tại cũng cho thấy thách thức trong việc mở rộng quy mô sản xuất của các hãng xe điện Trung Quốc. Nếu sản lượng pin không bắt kịp tốc độ tăng trưởng của nhu cầu, khách hàng sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài, đồng thời các kế hoạch mở rộng thị phần của doanh nghiệp cũng đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ.

Thực tế này cũng là lời nhắc nhở cho người tiêu dùng về tầm quan trọng của chiến lược sạc pin khi quyết định chuyển sang sử dụng xe điện. Trong đó, giải pháp sạc tại nhà được xem là phương án kinh tế hơn so với các trạm sạc công cộng, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí hàng năm.

Việc kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo như lắp đặt hệ thống pin mặt trời cũng là xu hướng được nhiều hộ gia đình tại đất nước tỷ dân quan tâm, nhằm tối ưu hóa chi phí điện năng tiêu thụ cho xe điện trong dài hạn.

Đức Minh

An ninh tiền tệ

Giá điện giờ cao điểm là bao nhiêu?

