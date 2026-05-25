Goldman Sachs báo tin không vui: các kho dầu dự trữ đang cạn dần - thế giới còn đủ dùng trong bao lâu?

Việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn đang tiếp diễn trong khi lượng dầu dự trữ tích lũy dần cạn kiệt. Theo ước tính từ ngân hàng Goldman Sachs, tổng lượng dầu dự trữ (gồm cả dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược quốc gia) đủ để đáp ứng đủ nhu cầu trong 101 ngày vào cuối tháng 4. Con số này sẽ giảm xuống còn 98 ngày vào cuối tháng 5.

Bà Yulia Zhestkova, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs nhận định: "Tình hình sẽ không sớm cải thiện. Ngay cả khi giao thông trên eo biển Hormuz được nối lại ngay lập tức, thị trường vẫn cần ít nhất vài tuần để mọi hoạt động trở lại bình thường. Do đó, lượng dầu dự trữ dự kiến sẽ còn giảm thêm vào cuối tháng 6".

Dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng tồn kho có thể quan sát được trên toàn cầu chỉ còn tương đương khoảng 73 ngày sử dụng vào cuối tháng 5. Mức này thấp hơn con số 74 ngày của năm 2025 và là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018.

Nếu cộng thêm khoảng 25 ngày hàng tồn kho “không nhìn thấy”, chủ yếu nằm tại các quốc gia ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tổng lượng dự trữ toàn cầu hiện tương đương khoảng 98 ngày tiêu thụ. Mức này đang tiến sát ngưỡng yêu cầu tối thiểu 90 ngày dự trữ dầu và nhập khẩu theo quy định của IEA đối với các nước thành viên.

Lưu lượng tàu bè đi qua eo biển Hormuz thấp kỷ lục.

Từ ngày 11/3, IEA đã bắt đầu phối hợp xả kho dầu dự trữ nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng. Trước đó, giá dầu thô chuẩn quốc tế WTI từng vọt lên 119 USD/thùng vào ngày 9/3, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Dù giá dầu hiện dao động quanh mốc 100 USD/thùng nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại sau các tuyên bố từ Donald Trump cùng thỏa thuận ngừng bắn với Iran, lưu lượng tàu dầu qua tuyến hàng hải này vẫn ở mức rất thấp.

Hiện chỉ có vài tàu chở dầu đi qua eo biển mỗi ngày, khiến thị trường toàn cầu mất hơn 10 triệu thùng dầu/ngày so với trạng thái bình thường.

Trong báo cáo công bố hôm thứ 4 tuần trước, Goldman Sachs cho biết tốc độ sụt giảm tồn kho dầu thô toàn cầu đang tăng nhanh đáng kể. Riêng trong tháng 5, lượng tồn kho giảm trung bình tới 8,7 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Ông Masato Maruyama, giám đốc điều hành tại Goldman Sachs, cho rằng ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của đà suy giảm ở các kho dầu dự trữ. Theo ông, nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, giá dầu có nguy cơ tăng vọt trong thời gian tới.

Ông Ken Koyama, nghiên cứu viên cao cấp tại Institute of Energy Economics, Japan, nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đã “câu giờ” suốt nhiều tháng bằng cách liên tục rút dầu từ kho dự trữ. Tuy nhiên, chiến lược này không thể duy trì mãi mãi.

Một vấn đề khác là lượng dầu dự trữ trên lý thuyết không phản ánh hoàn toàn lượng dầu thực tế có thể sử dụng ngay. Một phần dầu dự trữ đã tồn tại trong kho quá lâu và bị suy giảm chất lượng. Ngoài ra, việc khai thác dầu từ các bể chứa cũng trở nên khó khăn hơn khi mực tồn kho xuống thấp.

Trong bối cảnh nguồn cung chưa thể phục hồi, nhiều chính phủ bắt đầu chuyển trọng tâm sang kiềm chế nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Ngày 10/5, Narendra Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tăng cường làm việc từ xa và hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết.

Theo thống kê của IEA, chính phủ tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm tiết kiệm năng lượng. Những quốc gia châu Á phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô hiện là nhóm hành động quyết liệt nhất.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lời kêu gọi hạn chế tiêu dùng năng lượng trên diện rộng. Ông Yuki Tsugano, nhà nghiên cứu tại The Japan Research Institute, cho rằng Tokyo nên thúc đẩy tiết kiệm năng lượng thay vì tiếp tục duy trì các chương trình trợ giá nhiên liệu nhằm kích cầu tiêu dùng.