Geely Auto vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan Geely Galaxy Starshine 7 đến thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được trang bị hệ thống hybrid Thor 2.0 hiện đại và hướng tới phân khúc xe sedan tầm trung.

Mức giá tiêu chuẩn của Geely Galaxy Starshine 7 dao động từ 108.800 đến 139.800 nhân dân tệ (407 triệu đến 524 triệu đồng). Trong thời gian ra mắt, hãng áp dụng chính sách giá ưu đãi từ 98.800 đến 129.800 nhân dân tệ 369 triệu đến 486 triệu đồng).

Geely Galaxy Starshine 7 sở hữu kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4958, 1915 và 1505 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2852 mm. Dung tích khoang hành lý của xe là 541 lít.

Thiết kế ngoại thất áp dụng ngôn ngữ Ripple Aesthetics của dòng xe Galaxy. Mặt trước xe nổi bật với lưới tản nhiệt Galaxy Waterfall bố trí theo chiều dọc. Xe được trang bị dải đèn hậu dạng xuyên suốt và mâm xe đa chấu 19 inch.

Hệ thống truyền động của xe bao gồm động cơ xăng 1.5 lít có công suất 82 kW, tương đương khoảng 110 mã lực. Phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng hai động cơ điện với tổng công suất hệ thống đạt 312 kW, tương đương khoảng 418 mã lực, và mô-men xoắn 526 Nm.

Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 5,4 giây. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 28,3 kWh. Phạm vi hoạt động bằng điện CLTC của xe là 220 km đối với phiên bản dẫn động bốn bánh và 230 km đối với phiên bản dẫn động cầu sau một động cơ. Hệ thống hybrid Thor EM của xe đạt hiệu suất nhiệt 47,26%. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khoảng 2 lít trên 100 km trong điều kiện pin cạn kiệt.

Hệ thống động cơ hybrid của xe đạt công suất lên tới 418 mã lực.

Hệ thống dẫn động bốn bánh điện thông minh e-AWD kết hợp với hệ thống treo sau độc lập năm liên kết và hệ thống giảm chấn biến thiên thích ứng. Xe cũng được Geely trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Qianli Haohan H3 với 26 cảm biến. Các tính năng của hệ thống bao gồm hỗ trợ định vị NOA trên đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Nội thất xe có thiết kế buồng lái bao quanh, sử dụng hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto 2. Tùy theo phiên bản, Geely Galaxy Starshine 7 được trang bị bảng điều khiển trung tâm 10,2 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch hoặc 15,4 inch và màn hình HUD 16,6 inch. Khoang cabin tích hợp robot Eva có khả năng tương tác NFC và hiển thị cảm xúc.

Nội thất được thiết kế hiện đại, tương đồng với các mẫu xe Trung Quốc khác thời nay.

Geely Galaxy Starshine 7 mang đến cho khách hàng năm sự lựa chọn phiên bản khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn là dòng xe dẫn động cầu sau có tầm hoạt động điện thuần 230 km, với giá tiêu chuẩn 108.800 nhân dân tệ (khoảng 407 triệu đồng) và giá ưu đãi 98.800 nhân dân tệ (khoảng 369 triệu đồng).

Tiếp đến là phiên bản AWD Long-Range Max với quãng đường tối đa 220 km, có giá tiêu chuẩn 116.800 nhân dân tệ (khoảng 438 triệu đồng) và giá ưu đãi 106.800 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng).

Phiên bản Pilot Max dẫn động bốn bánh toàn thời gian có giá tiêu chuẩn 126.800 nhân dân tệ (khoảng 476 triệu đồng) và giá ưu đãi 116.800 nhân dân tệ (khoảng 438 triệu đồng).

Phiên bản 220 km AWD Explorer+ Max được bán với giá tiêu chuẩn 132.800 nhân dân tệ (khoảng 496 triệu đồng) và giá ưu đãi 122.800 nhân dân tệ (khoảng 461 triệu đồng).

Cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất là 220 km AWD Starshine Max có giá tiêu chuẩn 139.800 nhân dân tệ (khoảng 524 triệu đồng) và giá ưu đãi 129.800 nhân dân tệ (khoảng 486 triệu đồng).

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Geely Galaxy đã bán được 62.933 xe trong tháng 4 năm 2026. Con số này tăng 0,2% so với tháng 3 nhưng giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương hiệu này nắm giữ 4,5% thị phần tại thị trường Trung Quốc trong tháng 4.