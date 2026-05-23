Dat Bike Era ra mắt: Giá từ 29,9 triệu đồng, cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc, nhiều công nghệ

Ngày 23/5/2026, Dat Bike Era chính thức được công bố giá bán. Cụ thể, Dat Bike Era mở bán với hai phiên bản là E1 và E2, giá bán lần lượt 32,9 triệu và 29,9 triệu đồng. Riêng Era E1 sẽ tăng thêm 1 triệu đồng (lên thành 33,9 triệu) khi chọn mua màu sơn đỏ, xám hoặc trắng.

Khác với các dòng xe Weaver, Quantum hay Quantum S trước đó, Era được định vị là dòng xe điện phổ thông hướng tới đối tượng gia đình với thiết kế thân thiện và thực dụng hơn.

Dat Bike Era hướng tới nhóm khách hàng cần sự thực dụng. Ảnh: Dat Bike

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Dat Bike Era là hệ thống sạc tích hợp (Integrated Charger). Thay vì tách rời bộ sạc thành một module độc lập như đa số các mẫu xe điện phổ thông trên thị trường, Dat Bike đã gộp chung bộ điều khiển động cơ, bộ sạc, hệ thống tái tạo năng lượng, động cơ và gắp sau thành một khối thống nhất. Cách làm này cho phép các hệ thống dùng chung linh kiện bán dẫn công suất, mạch đo lường, logic điều khiển và hệ thống tản nhiệt. Mục đích giúp xe loại bỏ hoàn toàn cục sạc rời, không cần quạt tản nhiệt riêng cho bộ sạc, đồng thời tối giản linh kiện cơ khí nhằm tăng độ bền tổng thể.

Cả hai phiên bản của Dat Bike Era đều sử dụng động cơ đặt bên, công suất 5kW (khoảng 6,7 mã lực) do Dat Bike hợp tác phát triển cùng hãng FCC Nhật Bản. Khối động cơ này giúp xe đạt vận tốc tối đa 82 km/h. Viên pin dung lượng 4,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 200km/sạc.

Xe hỗ trợ ba chế độ sạc tùy thuộc vào phiên bản, bao gồm chế độ sạc tiêu chuẩn công suất 1.200W giúp sạc đầy trong khoảng 3 giờ 30 phút, chế độ sạc nhanh công suất 1.800W giúp sạc đầy pin trong khoảng 2 giờ 15 phút, và chế độ sạc tăng cường Boost công suất 2.700W cho phép sạc 15 phút để đi thêm 30 km trước khi tự động chuyển về các chế độ sạc thấp hơn.

So sánh khác biệt giữa Era E1 và E2.

Dat Bike Era có kích thước và trọng lượng khá phù hợp với thể trạng người Việt khi trọng lượng xe ở mức 112 kg và chiều cao yên chỉ 750 mm. Xét về kích thước, trọng lượng và cấu trúc, Dat Bike Era có các thông số gần như tương đồng với dòng xe tay ga Honda LEAD.

Điểm cộng lớn trong thiết kế của Dat Bike Era là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 50 lít. Đây hiện là mức dung tích cốp lớn nhất trên thị trường xe hai bánh, cho phép chứa vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân cỡ lớn như laptop, túi xách mà không cần treo lỉnh kỉnh bên ngoài. Để dễ hình dung, dung tích cốp của Honda LEAD là 37 lít.

Một số trang bị nổi bật khác của Dat Bike Era gồm vành 12 inch, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Bên cạnh đó là gói công nghệ thông minh tiêu chuẩn gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, chức năng hỗ trợ lùi xe, hệ thống chống trộm, quản lý xe qua ứng dụng di động và khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Riêng bản Era E1 nhỉnh hơn khi có hệ thống phanh kết hợp CBS, đèn định vị, cổng sạc USB tích hợp cả hai chuẩn USB-A và USB-C, cùng đặc quyền sử dụng các chế độ sạc nhanh và sạc siêu nhanh Boost.

Một số hình ảnh khác của Dat Bike Era: