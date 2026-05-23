Xe Maybach của bà Trương Mỹ Lan vừa bán gần 17 tỷ có gì đặc biệt?

Ngày 22/5 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức phiên đấu giá trực tuyến ba ô tô hạng sang liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Trong số này, chiếc Maybach 62 S mang biển kiểm soát 51F-199.99, đứng tên bởi Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công.

Giá khởi điểm của xe được công bố là hơn 7 tỷ đồng. Qua 56 lượt trả giá, người tham gia mang mã số HCM24521223 đã trúng đấu giá chiếc xe này với mức hơn 16,6 tỷ đồng.

Chiếc Maybach màu trắng được đấu giá thành công với mức hơn 16,6 tỷ đồng. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Hai mẫu khác gồm xe BMW biển số 50L-069.47 và xe Lexus biển số 51A-942.85 cũng được đưa lên sàn đấu giá cùng ngày. Trong đó, chiếc Lexus màu đen bị hư hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn nổ máy được, có giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Chiếc BMW màu xanh còn lại vẫn hoạt động bình thường, có giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe này đều không có người tham gia trả giá.

Chiếc BMW và Lexus đã không tìm được chủ nhân mới ở phiên đấu giá. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Sở dĩ, chiếc Maybach 62 S thu hút nhiều sự quan tâm hơn là vì độ hiếm có của mẫu xe siêu sang này tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, số lượng Maybach 62 S xuất hiện trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đáng chú ý, phần lớn xe Maybach 62 S tại Việt Nam mang màu đen, trong khi chiếc xe được đấu giá sở hữu ngoại thất trắng hiếm gặp với lớp sơn ngọc trai đa tầng đặc trưng.

Theo hồ sơ hiện trạng được công bố trước phiên đấu giá, chiếc Maybach 62 S này được sản xuất năm 2011, tức thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời trước khi dòng xe này ngừng sản xuất vào năm 2012.

Chiếc Maybach 62 S với ngoại thất màu trắng từng xuất hiện trên đường phố TPHCM. Ảnh: Xehay

Cánh cửa phía sau bên phải của xe bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vết xước. Xe đang trong tình trạng bị gỡ bánh, gỡ ốp cửa và sàn nội thất. Cơ quan chức năng cho biết chiếc Maybach này đã ngừng sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay.

Maybach 62 S sở hữu chiều dài lên tới 6.171 mm, cũng là nguồn gốc cho con số "62" trong tên gọi của mẫu xe này. Trong khi đó, chữ S trong tên gọi là viết tắt của từ ‘Spezial’, có nghĩa là ‘đặc biệt’ trong tiếng Đức.

So với bản tiêu chuẩn, Maybach 62 S có một số khác biệt về ngoại hình. Ảnh: Xehay

Với chiều dài gần 6,2 mét và chỉ có 4 chỗ, chiếc sedan siêu sang này được thiết kế dành cho những hành khách ngồi sau tận hưởng. Không gian phía sau rộng rãi như một phòng riêng biệt, có vách ngăn với khoang lái đặt giữa, màn hình giải trí riêng và hệ thống đàm thoại với tài xế ở khoang phía trước.

Chiếc Maybach 62 S màu trắng biển số tứ quý 9 từng có thời gây sốt trong cộng đồng chơi xe tại Việt Nam. Ảnh: Xehay

Maybach 62 S sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0L, cho công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm, kết hợp hộp số tự động 5 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan nặng gần 2,9 tấn này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

Khi ra mắt, Maybach 62 S có giá khởi điểm khoảng 492.602 USD tại Mỹ. Vào thời điểm mới được đưa về Việt Nam, giá của chiếc Maybach 62 S màu trắng trong bài có thể lên đến cả triệu USD.