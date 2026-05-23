BVĐK Phương Đông mở rộng quy mô gấp 3, định vị tổ hợp y khoa hàng đầu miền Bắc

Quy mô nghìn giường, 3 tòa tháp và chuẩn mực dịch vụ 5 sao

Sau nhiều năm khẳng định uy tín trên bản đồ y tế tư nhân miền Bắc, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng khi mở rộng quy mô gấp 3 lần - bước đi chiến lược cho thấy tầm nhìn dài hạn của bệnh viện trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Cụ thể, năm 2026, BVĐK Phương Đông sẽ nâng tổng số giường lên 1.000, đồng thời phát triển thêm 2 tòa tháp mới. Sự ra đời của hai tòa tháp này gắn liền với việc hình thành hai trung tâm chuyên sâu: Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế.

Không chỉ đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ về quy mô, đây còn là cột mốc đưa BVĐK Phương Đông vào nhóm số ít bệnh viện tư nhân tại Việt Nam đạt quy mô 1.000 giường, khẳng định vị thế tiên phong trong khối y tế ngoài công lập.

Điểm đặc biệt trong lần mở rộng này là toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao - từ kiến trúc tổng thể, không gian khám chữa bệnh, hệ thống phòng lưu trú đến các khu vực tiện ích dành cho người bệnh và thân nhân. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, thoải mái và riêng tư như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Kiến tạo hệ sinh thái y tế với mạng lưới trung tâm toàn diện

Bên cạnh khám sức khỏe và tầm soát ung thư, IVF - thai sản - ở cữ, ngoại khoa… vốn là thế mạnh làm nên thương hiệu BVĐK Phương Đông trong những năm qua, bệnh viện vẫn đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ với nhiều khoa, đơn nguyên và trung tâm mới. Trước đó, hàng loạt trung tâm mũi nhọn như Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp Quốc tế… đã ra đời, từng bước khẳng định năng lực điều trị chuyên sâu và đặt nền móng vững chắc cho hành trình vươn tầm quốc tế của bệnh viện.

Tiếp nối hành trình ấy, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng đưa BVĐK Phương Đông trở thành điểm sáng mới trên bản đồ điều trị ung bướu của y tế tư nhân phía Bắc.

Tại đây, người bệnh được tiếp cận phác đồ đa mô thức kết hợp linh hoạt giữa phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và y học hạt nhân…, cùng phương pháp điều trị cá thể hóa dựa trên đặc điểm sinh học khối u và thể trạng, tất cả được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ cao thế hệ mới. Trung tâm cũng chú trọng hợp tác chuyên môn với các bệnh viện, chuyên gia ung bướu quốc tế nhằm cập nhật phác đồ điều trị tiên tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và phác đồ đa mô thức toàn diện tạo nên định hướng điều trị chuẩn quốc tế tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông

Đây là hướng tiếp cận đang được áp dụng tại nhiều trung tâm ung bướu hàng đầu thế giới - không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế tác dụng phụ, mà còn mở ra cơ hội để người bệnh được điều trị chuyên sâu ngay tại Việt Nam, thay vì phải ra nước ngoài với chi phí cao.

Song song, Trung tâm Nhi Quốc tế cũng được đầu tư nâng tầm với định hướng xây dựng không gian khám chữa bệnh thân thiện, chuyên biệt cho trẻ - nơi mỗi bệnh nhi được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, trong môi trường thiết kế riêng theo tâm lý và đặc điểm phát triển của lứa tuổi. Đây là câu trả lời thiết thực cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhi khoa chất lượng cao đang ngày càng tăng tại Việt Nam.

Sự ra đời của những trung tâm mới không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái dịch vụ của Tổ hợp y tế Phương Đông, mà còn cộng hưởng cùng các trung tâm mũi nhọn hiện có, tạo nên mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên thông, toàn diện cho người bệnh ở mọi lứa tuổi và mọi chuyên khoa.

Bệ phóng từ con người, công nghệ và kỹ thuật - chuyên môn

Đằng sau sự phát triển về quy mô và cơ sở vật chất là chiến lược đầu tư chiều sâu mà BVĐK Phương Đông kiên định theo đuổi: tập trung phát triển các trụ cột cốt lõi gồm con người, công nghệ và kỹ thuật dịch vụ - chuyên môn.

Về con người, bệnh viện liên tục thu hút đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm; chú trọng đào tạo nội bộ, hợp tác với các bệnh viện và trường đại học y khoa hàng đầu để nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn hệ thống. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, giỏi nghề chính là yếu tố then chốt quyết định chất lượng điều trị và niềm tin của người bệnh.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành - nền tảng cho chất lượng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Về công nghệ, BVĐK Phương Đông ưu tiên đầu tư nhiều trang thiết bị thế hệ mới, hiện đại bậc nhất hiện nay. Nổi bật là NAEOTOM Alpha - hệ thống cắt lớp lượng tử ứng dụng công nghệ đếm photon tiên phong trên thế giới, mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán tim mạch, đột quỵ, ung thư. Cùng với đó là MRI 3.0 Tesla, PET/CT, SPECT/CT, hệ thống DSA hỗ trợ can thiệp tim mạch, thần kinh, mạch máu chính xác và ít xâm lấn…, cùng nhiều công nghệ khác đang được bệnh viện không ngừng bổ sung.

NAEOTOM Alpha - hệ thống cắt lớp lượng tử ứng dụng công nghệ đếm photon, mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán tim mạch, đột quỵ, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm

Về kỹ thuật dịch vụ - chuyên môn, bệnh viện liên tục cập nhật và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến; đồng thời thực hiện thành công nhiều ca phức tạp - từ can thiệp tim mạch chuyên sâu như cấy máy tạo nhịp tim, phẫu thuật khối u khó đến xử trí sản khoa nguy cơ cao…, qua đó góp phần khẳng định năng lực chuyên sâu và uy tín trong cộng đồng y khoa.

Với chiến lược mở rộng quy mô gấp 3 cùng định hướng phát triển bài bản, BVĐK Phương Đông không chỉ đặt mục tiêu trở thành một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu miền Bắc, mà còn hướng đến vị thế của tổ hợp y khoa đạt chuẩn quốc tế trong khu vực - nơi người bệnh được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại quê hương, với chi phí hợp lý và trải nghiệm chăm sóc toàn diện.