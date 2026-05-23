Cập nhật bảng giá xe máy điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất

Theo Khánh Giao/VTC | 23-05-2026 - 10:12 AM | Thị trường

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá xe máy điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất từ nhà sản xuất, đầy đủ tất cả các dòng.

Yadea là thương hiệu xe máy điện hàng đầu thế giới được thành lập tại Trung Quốc và chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019.

Xe máy điện Yadea có thiết kế đa dạng và chất lượng luôn được nâng cao để phù hợp với trải nghiệm của người dùng. Hiện tại thương hiệu này đã trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Việt Nam không chỉ nhờ thiết kế hiện đại mà còn bởi mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Trong tháng 5/2026, xe máy điện Yadea vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định đặc biệt với dòng xe nằm trong phân khúc tầm trung.

Dưới đây là cập nhật bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất (Nguồn: Yadea)

Dòng xe

Giá bán lẻ đề xuất (VND)

YADEA OSTA

28,990,000

YADEA VELAX U

52,990,000

YADEA OVA

18,190,000

YADEA ORIS X SOOBIN

23,490,000

YADEA VOLTGUARD U80

38,990,000

YADEA VOLTGUARD U50

38,990,000

YADEA VOLTGUARD P-L

29,490,000

YADEA ORIS H

27,490,000

YADEA XBULL H

13,990,000

YADEA VELAX

31,490,000

YADEA VEKOO

15,990,000

YADEA iCUTE H

15,490,000

YADEA X-ZONE

15,990,000

YADEA VELAXH PLUS

38,990,000

YADEA ODORA H

16,690,000

YADEA ORLA P

21,690,000

Có thể thấy các dòng xe điện của Yadea vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định trên thị trường, đặc biệt các dòng tầm trung được nhiều người lựa chọn vẫn giữ mức giá hợp lý trong khoảng từ 15 -18 triệu đồng.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe điện Yadea tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý Yadea và các khu vực bán xe khác nhau.

