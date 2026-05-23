Giá cà phê hôm nay 23-5: Robusta tăng tiếp

Theo Ngọc Ánh | 23-05-2026 - 08:42 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay nối dài đà tăng với Robusta, trong khi Arabica quay đầu giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 23-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 1,18% đến 1,68%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 57 USD/tấn, lên 3.456 USD/tấn; giá Arabica giảm 20 USD/tấn, còn 6.000 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay dự kiến tăng trở lại, vượt mốc 86.700 đồng/kg của hôm qua.

Giá cà phê tăng trong bối cảnh cà phê Robusta Việt Nam bước vào giai đoạn cuối vụ, nguồn hàng không còn dồi dào, trong khi năng suất cà phê Robusta của Brazil được dự báo giảm.

Theo Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), thuộc Bộ Phát triển Nông nghiệp và Nông hộ Brazil, vụ 2026-2027, năng suất cà phê Robusta của Brazil dự báo đạt 3,234 tấn/ha, giảm 3,5% so với vụ trước.

Dự báo tổng sản lượng Robusta niên vụ này của Brazil đạt 1,254 triệu tấn, xếp thứ 2 thế giới, sau Việt Nam (khoảng 1,8 triệu tấn).

Cà phê Robusta của Brazil chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa và chế biến cà phê hòa tan. Robusta hiện chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil.


