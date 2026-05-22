Xe Maybach ‘tháo bánh, tháo cửa’ của bà Trương Mỹ Lan bán được 16,6 tỷ

Theo Tân Châu | 22-05-2026 - 20:16 PM | Thị trường

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa đấu giá loạt ô tô bị kê biên trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, trong đó có siêu xe Maybach. Chiếc xe mang biển số "tứ quý" 51F-199.99 này được bán thành công với giá 16,6 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Với giá khởi điểm 7 tỷ đồng, chiếc ô tô hiệu Mercedes Maybach đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công với mức hơn 16,6 tỷ đồng sau nhiều vòng trả giá.

Chiếc Maybach màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức. Cơ quan chức năng cho hay, hiện trạng chiếc xe này đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước; đặc biệt xe đang bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất. Chiếc xe này đã không được sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay.

Trong khi đó, 2 chiếc ô tô khác gồm 1 chiếc Lexus 5 chỗ màu đen và 1 chiếc BMW 5 chỗ màu xanh cũng được đấu giá nhưng không thành.

Chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47, màu xanh, sản xuất năm 2015. Xe được mô tả vẫn hoạt động bình thường và có giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng.

Chiếc Lexus mang biển số 51A-942.85, màu đen, sản xuất năm 2013, được đấu giá với mức khởi điểm hơn 767 triệu đồng. Theo thông tin công bố, xe hiện bị hư pin, không thể di chuyển nhưng vẫn nổ máy.

