Bảng giá thu cũ đổi mới iPhone hè 2026: iPhone 17 Pro Max thu tới 36 triệu đồng

Thị trường thu cũ đổi mới iPhone trong tháng 5 có nhiều biến động đáng chú ý khi loạt iPhone 17 Pro Max cũ đến các dòng iPhone đời cũ đồng loạt được điều chỉnh giá thu cũ theo hướng ưu đãi hơn cho khách hàng. Trong đó, nhiều mẫu máy cao cấp tiếp tục giữ giá thu mạnh, thậm chí có model được thu tới hơn 36 triệu đồng.

Theo bảng giá thu cũ đổi mới iPhone cập nhật từ hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến Thần Định Giá, iPhone 17 Pro Max hiện là dòng máy có giá thu cao nhất trên thị trường. Cụ thể phiên bản 256GB được thu khoảng 31,6 triệu đồng, trong khi bản 512GB lên tới 36 triệu. Đây là mức giá rất hiếm xuất hiện trên thị trường máy cũ, phản ánh sức hút của dòng flagship mới nhất.

Ông Trần Đình Quân - Giám đốc Viettablet nhận định: "Các dòng iPhone Pro Max luôn có khả năng giữ giá vượt trội, đặc biệt trong giai đoạn đầu vòng đời của sản phẩm. Người dùng sẵn sàng chi trả mạnh để nâng cấp, trong khi nguồn máy cũ chất lượng cao vẫn chưa quá nhiều".

Bảng giá thu cũ từ dòng iPhone 15 đến iPhone 17 Pro Max

Ngay sau iPhone 17 series là nhóm iPhone 16 có mức thu duy trì ổn định. Trong đó, iPhone 16 Pro Max 256TB hiện được thu khoảng 22,3 triệu đồng, còn bản 1TB đạt tới mức khoảng 26,8 triệu đồng. iPhone 16 Pro cũng dao động từ 18 đến 22 triệu đồng tùy dung lượng. Đáng chú ý, iPhone 16 tiêu chuẩn hiện vẫn giữ giá tốt dù đã phổ biến rộng rãi trên thị trường. Phiên bản 128GB được thu khoảng 13,5 triệu đồng, bản 256GB khoảng 15,5 triệu đồng và bản 512GB chạm mốc tới 17 triệu đồng.

Ở thế hệ iPhone 15, dòng Pro Max tiếp tục là model giữ giá quốc dân, lên tới khoảng 21 triệu cho bản 1TB, 19,6 triệu cho 512GB và 16,6 triệu cho bản 256GB. Trong khi đó, iPhone 15 Pro 1TB cũng đang có giá thu khoảng 18 triệu đồng. Các phiên bản iPhone 15 hoặc iPhone 15 Plus hiện dao động từ khoảng 10 đến 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Đại diện cửa hàng Viettablet cho biết: "Người dùng hiện tại đặc biệt quan tâm đến giá thu của dòng iPhone 15 vì đây là thế hệ có cổng USB-C đầu tiên của Apple. Nhiều khách hàng xem đây là dòng máy có tuổi thọ dài hơn nên giá thu hiện vẫn khá tốt".

Bước sang nhóm iPhone 14, mức giá thu hiện tiếp tục ổn định ở phân khúc từ 8 đến 17 triệu đồng. Trong đó, iPhone 14 Pro Max 1TB được thu khoảng 17,3 triệu đồng, iPhone 14 Pro được thu khoảng 14,6 triệu đồng cùng phiên bản. Ngoài ra, iPhone 14 và iPhone 14 Plus có giá thu từ 8 đến 11 triệu đồng tùy bộ nhớ.

Bảng giá thu cũ từ dòng iPhone 12 đến iPhone 14 series

Trong khi đó, iPhone 13 Pro 1TB hiện được thu khoảng 11,7 triệu đồng. Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 13 128GB dao động khoảng 6,8 triệu đồng, còn bản 512GB đạt hơn 9 triệu đồng.

Không chỉ các dòng mới giữ giá tốt, nhóm iPhone 12 series cũng ghi nhận mức thu ổn định. iPhone 12 Pro Max 512GB hiện được thu khoảng 9,9 triệu đồng, còn bản 256GB khoảng 8,9 triệu đồng. Các model iPhone 12 Pro hiện dao động từ khoảng 6,2 đến 7,9 triệu đồng tùy theo dung lượng. Trong khi đó, iPhone 12 tiêu chuẩn được thu từ khoảng 5,1 triệu đồng.

Ở nhóm iPhone 11, mức giá thu phổ biến từ khoảng 3,6 đến 7 triệu đồng. Mặc dù đã ra mắt khá lâu, dòng máy này vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ vào mức giá dễ tiếp cận và hiệu năng còn đáp ứng tốt cho các nhu cầu phổ thông.

Bảng giá thu cũ từ dòng iPhone 11 trở xuống

Đối với các model đời sâu hơn như iPhone XR, iPhone XS Max hay iPhone X, giá thu hiện dao động từ khoảng 2,6 đến hơn 5 triệu đồng. Trong đó, iPhone XS Max 512GB được thu khoảng 5,1 triệu đồng, còn iPhone XR 64GB dừng ở mức khoảng 3 triệu đồng. Riêng nhóm iPhone 7, iPhone 8 và iPhone SE 2020 hiện có giá thu dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy vào tình trạng máy và dung lượng bộ nhớ.

Nhìn chung, tháng 5 đang là giai đoạn lý tưởng để người dùng lên đời iPhone. Người dùng càng đổi máy sớm thì mức khấu hao càng thấp, đặc biệt với các dòng Pro Max. Nếu chờ đến gần thời điểm Apple ra mắt thế hệ mới, giá thu thường giảm rất nhanh.