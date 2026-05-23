Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra chợ hoa khủng hoạt động chui tại phường Kiến Hưng

Theo Trần Hoàng | 23-05-2026 - 08:40 AM | Thị trường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo giao UBND phường Kiến Hưng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngày 22/5, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 2208 gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Theo đó, thời gian gần đây, dư luận và các cơ quan báo chí có thông tin về khu chợ hoa hoạt động "chui" tại phường Kiến Hưng, Hà Nội. Trong đó phản ánh khu chợ tự phát quy mô lớn phía sau nghĩa trang Hà Trì (khu vực giáp ranh phường Hà Đông và phường Kiến Hưng, Hà Nội) hoạt động xuyên đêm, tập trung nhiều ki-ốt, xe tải ra vào tấp nập, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hoạt động tấp nập tại khu chợ hoa tự phát tại phường Kiến Hưng

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo giao UBND phường Kiến Hưng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2026.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài viết: Hà Nội: Chợ hoa tự phát quy mô lớn xuất hiện tại phường Kiến Hưng, trong đó phản ánh bức xúc của người dân do khu chợ phát sinh nhiều rác thải, túi ni lông và hoa hỏng, gây ô nhiễm môi trường quanh nghĩa trang.

Lượng lớn xe cộ ra vào cùng hoạt động buôn bán xuyên đêm khiến khu vực mất trật tự, ảnh hưởng sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Trao đổi với PV Tiền Phong thời điểm đó , Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà cho biết, ông sẽ giao lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý phản ánh này và sẽ thông tin lại cho cơ quan báo chí khi có kết quả xử lý.

