Đột kích xưởng sản xuất, công an phát hiện gần 11.000 hũ yến sào giả chuẩn bị tung ra thị trường

Hữu Bách | 23-05-2026 - 06:01 AM | Thị trường

Gần 11.000 hũ nước yến mang nhãn thực phẩm bổ dưỡng bị phát hiện ngay trước thời điểm chuẩn bị phân phối ra thị trường.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án liên quan đến gần 11.000 hũ nước yến sào bị xác định không đảm bảo chất lượng, gây chú ý trong bối cảnh lực lượng chức năng trên cả nước đang siết mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất và kinh doanh sản phẩm yến sào không đúng chất lượng công bố.

Qua kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần và hàm lượng nguyên liệu thực tế không đảm bảo như nội dung doanh nghiệp công bố trên bao bì.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Động thái này diễn ra trong đợt cao điểm hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”. Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong một tháng, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 29 vụ vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính gần 190 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng đang ngày càng lợi dụng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm bổ dưỡng để đưa hàng hóa kém chất lượng ra thị trường với hình thức bao bì, quảng cáo bắt mắt nhằm đánh lừa người mua.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ thông tin công bố chất lượng và phản ánh ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

