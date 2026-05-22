Điện thoại Trump Phone chính thức ra mắt sau 9 tháng trễ hẹn, giá 13 triệu đồng

Ngày 16 tháng 6 năm 2025, nhân kỷ niệm 10 năm ông Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần đầu, công ty Trump Mobile công bố điện thoại thông minh T1 với cam kết giao hàng vào tháng 8 hoặc tháng 9 cùng năm. Gần một năm sau ngày hứa hẹn đó, chiếc điện thoại mang tên tổng thống Mỹ mới chính thức đến tay người đặt trước và một số nhà báo được chọn lọc.

Về thiết kế và thông số, Trump T1 chạy hệ điều hành Android, màn hình 6,8 inch, ba camera 50 megapixel, RAM 12GB và kết nối 5G. Máy được phủ lớp mạ vàng đặc trưng, in tên Trump tổng cộng bốn lần trên thân máy, và được cài sẵn mạng xã hội Truth Social của ông Trump ngay từ khi xuất xưởng. Giá bán lẻ là 499 USD, tương đương khoảng 13 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, và người mua còn phải trả thêm 47,45 USD mỗi tháng cho gói cước của Trump Mobile.

Điểm gây chú ý nhất khi máy ra mắt là sự biến mất của slogan "Made in USA" từng được Trump Mobile quảng bá rầm rộ từ khi ra mắt. Thay vào đó, trang web của công ty hiện dùng cụm "được thiết kế với các giá trị Mỹ." Giám đốc điều hành Pat O'Brien giải thích rằng máy được "lắp ráp" tại Mỹ với các linh kiện "chủ yếu sản xuất tại Mỹ", nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Các chuyên gia công nghệ từ tạp chí NBC News và trang The Verge lập tức chỉ ra rằng Trump T1 có nhiều điểm tương đồng đáng kể với điện thoại HTC U24 Pro, một mẫu máy ra mắt từ hai năm trước. Kỹ sư Shahram Mokhtari thuộc công ty sửa chữa điện tử iFixit xác nhận với NBC News rằng hai thiết bị "trông rất giống nhau về mặt vật lý", và các thông số kỹ thuật chính của hai máy cũng trùng khớp hoàn toàn.

Lá cờ Mỹ ở mặt lưng thiết bị sai lệch so với lá cờ thật

Bên cạnh đó, hình ảnh cờ Mỹ in ở mặt sau máy cũng thu hút nhiều bình luận khi chỉ có 11 sọc thay vì 13 sọc như lá cờ thật. Cờ Mỹ có 13 sọc tượng trưng cho 13 thuộc địa ban đầu giành độc lập từ Anh quốc năm 1776, và việc thiếu hai sọc trên điện thoại mang đậm màu sắc yêu nước này bị nhiều người chỉ trích là sai sót đáng xấu hổ.

Tên ông Trump xuất hiện nhiều nơi trên thiết bị

Một chi tiết khác được nhiều người chú ý là tên Trump xuất hiện tổng cộng bốn lần trên thân máy. Mức độ phủ thương hiệu dày đặc này khiến nhiều nhà phê bình công nghệ nhận xét Trump T1 trông giống một sản phẩm quảng cáo chính trị hơn là một thiết bị điện tử thông thường.

Trump Mobile là liên doanh do hai con trai cả của tổng thống là Donald Trump Jr. và Eric Trump đồng sáng lập. Trước khi máy ra mắt, nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ do bà Elizabeth Warren dẫn đầu đã gửi yêu cầu đến Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra Trump Mobile vì những lo ngại về quảng cáo gian lận liên quan đến tiền đặt cọc và tuyên bố sản xuất tại Mỹ. Hiện tổ chức Trump chưa có phản hồi chính thức về các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc linh kiện của máy.