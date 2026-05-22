LG chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên khởi động một chiến dịch kinh doanh đặc biệt

LG Electronics vừa chính thức khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tại Việt Nam với sự xuất hiện của nữ diễn viên Shin Ye Eun tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG ở TP.HCM. Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên được LG lựa chọn triển khai chiến dịch này trước khi mở rộng sang Indonesia và Thái Lan.

Chiến dịch được lấy cảm hứng từ văn hóa 집들이 (tân gia) của Hàn Quốc, nơi bạn bè và người thân được mời tới trải nghiệm không gian sống mới. Theo LG, hãng muốn tái hiện tinh thần đó ngay giữa trung tâm TP.HCM thông qua mô hình “K-House” – không gian sống ứng dụng công nghệ và AI mang phong cách Hàn Quốc hiện đại.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam cho biết người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, đang có sự quan tâm lớn tới văn hóa Hàn Quốc. Thông qua chiến dịch mới, LG muốn mang đến trải nghiệm công nghệ gần gũi hơn với đời sống hàng ngày, nơi các thiết bị AI có thể thích ứng với từng thói quen sinh hoạt của người dùng.

Không gian trải nghiệm Another Saigon by LG tại TP.HCM được làm mới theo hướng tái hiện các phong cách sống khác nhau của nghệ sĩ Hàn Quốc. Mỗi tầng được thiết kế như một phần trong nhịp sống thường nhật, từ phòng khách, phòng thay đồ đến khu vực bếp, luyện tập và thư giãn tại nhà.

Tại sự kiện, Shin Ye Eun giới thiệu không gian sống mang phong cách “healing”, tập trung vào sự thư giãn và cân bằng cá nhân. Khu vực này được tích hợp nhiều thiết bị gia dụng và giải trí của LG như điều hòa, máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster, TV OLED, loa thanh LG Sound Suite hay màn hình di động LG StanbyMe 2.

Trong khi đó, khu vực bếp được bố trí với loạt thiết bị gia dụng thông minh như lò vi sóng LG NeoChef, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam và dòng tủ lạnh FrenchDoor InstaView mới với khả năng tạo nhiều loại đá tự động như đá viên, đá tròn và đá bào.

Không gian chăm sóc trang phục cũng là một điểm nhấn với tháp giặt sấy LG WashTower tích hợp AI và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Theo LG, các thiết bị này có khả năng tự động phân tích chất liệu, độ bẩn hay khối lượng quần áo để tối ưu chu trình giặt sấy và chăm sóc trang phục.

Bên cạnh Shin Ye Eun, chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” còn có sự tham gia của Minho và đầu bếp Son Jong-won.

Theo kế hoạch, Minho sẽ xuất hiện tại Another Saigon by LG vào ngày 10/6/2026 với các hoạt động trải nghiệm xoay quanh phong cách sống năng động của giới trẻ Seoul. Trong khi đó, Chef Son Jong-won sẽ tổ chức workshop ẩm thực Hàn Quốc vào ngày 30/5, kết hợp trải nghiệm nấu ăn cùng các thiết bị gia dụng thông minh của LG.

LG cho biết toàn bộ chiến dịch được xây dựng xoay quanh triết lý “AI Thấu cảm” (Affectionate Intelligence). Thay vì áp đặt một chuẩn mực sống cố định, hệ sinh thái AI của hãng được thiết kế để thích ứng với từng phong cách sống và nhu cầu sử dụng khác nhau, từ giải trí, chăm sóc sức khỏe đến nội trợ và thư giãn tại gia.