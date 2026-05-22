Samsung đưa loạt TV AI mới nhất về Việt Nam trước thềm World Cup

Samsung Việt Nam vừa tổ chức sự kiện trải nghiệm sản phẩm Samsung Vision AI 2026 tại Samsung West Lake, Hà Nội, giới thiệu thế hệ AI TV mới tích hợp Vision AI Companion (VAC) - trợ lý AI đa nhiệm nhất từ trước đến nay, cùng hệ sinh thái màn hình và thiết bị âm thanh thế hệ mới dành cho giải trí, sáng tạo và gaming.

Tại sự kiện, Samsung trình diễn những cải tiến mới nhất với tầm nhìn “Your Companion to AI Living” (Bạn đồng hành trong cuộc sống AI), hướng đến trải nghiệm giải trí thông minh hơn và kết nối sâu sắc hơn với người dùng.

Ông Hyung Bin Joo, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: “Khi thế giới bước vào kỷ nguyên mới được định hình bởi AI, Samsung tiếp tục tiên phong đổi mới trong kỷ nguyên AI TV - nơi TV trở nên thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống của người dùng.”

Samsung phát triển dòng AI TV 2026 với định hướng đưa AI trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm giải trí tại gia.

Lần đầu tiên, toàn bộ dòng TV Samsung từ UHD trở lên đều được tích hợp AI, đưa AI trở thành trải nghiệm phổ biến dành cho mọi người dùng thay vì chỉ giới hạn ở phân khúc cao cấp. Đặc biệt, Vision AI Companion (VAC) được xem là bước chuyển mình quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới của tương tác thông minh và cá nhân hóa trong cuộc sống hằng ngày.

Được hỗ trợ đồng thời bởi Bixby, Gemini và Copilot, VAC giúp người dùng tương tác với TV theo cách tự nhiên, trực quan và thông minh hơn. Từ hình ảnh, âm thanh đến khả năng kết nối hệ sinh thái AI Home trong tương lai, VAC góp phần nâng tầm trải nghiệm TV thông minh và cá nhân hóa sâu sắc cho người dùng.

Nổi bật trong dòng sản phẩm AI TV 2026 là TV Micro RGB - bước đột phá tiếp theo của Samsung trong công nghệ hiển thị, đồng thời là TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này sử dụng hệ thống đèn nền RGB siêu nhỏ nhằm tái tạo màu sắc chính xác, tăng cường độ tương phản và mang lại chất lượng hiển thị sống động hơn trên màn hình kích thước lớn.

Với dòng sản phẩm AI TV, Samsung cũng “chiều lòng” người dùng với loạt tính năng AI tối ưu riêng cho bóng đá, đặc biệt khi FIFA World Cup 2026 đang đến gần. Thông qua Chế độ Bóng đá Al (AI Soccer Mode) , Samsung AI TV 2026 có thể nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tối ưu độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài.

Trong khi đó, Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng Al (AI Sound Controller) cho phép AI tách riêng tiếng bình luận, tiếng cổ động viên và âm thanh sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích, mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu sống động hơn trên màn hình lớn.

Cuối cùng, Công nghệ Al nâng cấp vượt trội (Al Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản vượt trội.

Thông qua những cải tiến về Al, hình ảnh và âm thanh, Samsung không chỉ mang đến những màn hình lớn hơn, mà còn kiến tạo những trải nghiệm giàu cảm xúc hơn cho người dùng trong kỷ nguyên giải trí tại gia mới.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng, Samsung liên tục hợp tác cùng các nền tảng OTT hàng đầu như VTVgo, VieON và FPT Play nhằm mở rộng nội dung và nâng cao trải nghiệm xem trên màn hình lớn.

Khi TV ngày càng đóng vai trò trung tâm trong không gian sống hiện đại, Samsung kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dùng Việt Nam để kiến tạo những trải nghiệm giải trí thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và giàu cảm xúc hơn trong kỷ nguyên AI mới.