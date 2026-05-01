30 khối bê tông khổng lồ nặng 16.000 tấn chìm xuống nước, thi công liên tục 5 ngày, dự án 15.300 tỷ đồng lập kỷ lục mới

Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Sân bay Ulleung – dự án sân bay đặc biệt được hình thành trên vùng biển lấn đất tại đảo Ulleungdo ngoài khơi phía đông nước này. Điểm gây chú ý lớn nhất của công trình là việc sử dụng hàng chục khối bê tông khổng lồ được hạ xuống đáy biển để tạo nền móng cho đường băng, trong một trong những dự án kỹ thuật hàng hải phức tạp nhất mà Hàn Quốc từng triển khai.

Theo thông tin từ nhà thầu DL E&C, dự án vừa hoàn thành giai đoạn lắp đặt 30 khối bê tông chìm cuối cùng vào ngày 8/5/2025. Đây là dấu mốc quan trọng sau hơn ba năm thi công kể từ khi cấu trúc đầu tiên được đưa xuống biển vào tháng 5/2022.

Đảo Ulleungdo có địa hình chủ yếu là núi đá và thiếu diện tích bằng phẳng để xây dựng sân bay theo cách thông thường. Vì vậy, các kỹ sư Hàn Quốc đã phải lựa chọn giải pháp mở rộng không gian ra biển, tạo vùng đất lấn biển đủ lớn để xây dựng đường băng dài khoảng 1.200 m.

Trọng tâm của dự án là việc sử dụng các khối bê tông cốt thép khổng lồ, còn gọi là caisson, vốn thường được dùng trong các công trình đê chắn sóng hoặc cảng biển. Trong dự án Ulleung, các cấu trúc này được sử dụng để tạo thành nền móng cho khu vực đường băng và hạ tầng sân bay tương lai.

Theo DL E&C, khối bê tông lớn nhất có chiều cao khoảng 28 m, rộng 32 m và dài 38 m, với trọng lượng lên tới 16.400 tấn. Các cấu kiện này được lắp đặt ở vùng biển sâu khoảng 30 m, nơi thường xuyên có sóng lớn và điều kiện thời tiết phức tạp.

Trước khi hạ các khối bê tông xuống đáy biển, đơn vị thi công đã sử dụng khoảng 60.000 tấn đá để tạo lớp nền ổn định. Do bề mặt đá không đồng đều, các thợ lặn phải trực tiếp lấp đầy các khoảng trống nhằm tăng độ ổn định cho công trình và hạn chế nguy cơ sụt lún trong tương lai.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là khâu vận chuyển. Các khối bê tông được sản xuất tại cảng Yeongilman ở thành phố Pohang rồi vận chuyển bằng đường biển đến đảo Ulleungdo với quãng đường khoảng 210 km – được xem là tuyến vận chuyển dài nhất từng áp dụng cho loại cấu trúc này tại Hàn Quốc.

Theo nhà thầu, tổng quãng đường vận chuyển của toàn bộ các khối bê tông lên tới khoảng 6.300 km. Hoạt động này chỉ có thể thực hiện khi điều kiện biển ổn định, với sóng thấp dưới 1,5m liên tục trong ít nhất 5 ngày.

Để thích nghi với điều kiện biển khắc nghiệt quanh đảo Ulleungdo, các kỹ sư còn phát triển thiết kế dạng tổ ong cho các cấu trúc bê tông nhằm giúp phân tán lực sóng. Hệ thống được tính toán để có thể chịu được những con sóng cao tới 22,6 m trong các tình huống thời tiết cực đoan.

Dự án Sân bay Ulleung có tổng diện tích khoảng 430.455 m2 và được triển khai theo mô hình “chìa khóa trao tay”, tức một đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ từ thiết kế, cung cấp vật liệu đến thi công. Công trình khởi công từ tháng 7/2020 và hiện đã hoàn thành khoảng 61%.

Theo kế hoạch, sân bay sẽ hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Seoul đến đảo Ulleungdo dự kiến giảm từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn khoảng 1 giờ, tạo bước thay đổi lớn đối với giao thông, du lịch và phát triển kinh tế tại khu vực này.

Tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 607 tỷ won. Tuy nhiên, chi phí sau đó được điều chỉnh lên khoảng 879 tỷ won (tương đương 15.300 tỷ đồng) khi Hàn Quốc thay đổi thiết kế nhằm tiếp nhận máy bay lớn hơn và gia hạn thời gian thi công.

Giới chuyên gia đánh giá dự án Ulleung là một trong những ví dụ nổi bật về việc kết hợp kỹ thuật hàng hải, cải tạo đất ven biển và xây dựng hạ tầng sân bay hiện đại trong điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn.