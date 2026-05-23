Đột kích một căn nhà, công an triệt phá đường dây sản xuất mật ong giả, tịch thu 15 tấn hàng và hóa chất tạo ngọt công nghiệp

Cơ quan An toàn Thực phẩm bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) và công an tại bang này vừa thu giữ khoảng 15.000 kg mật ong nghi là hàng giả tại huyện Hapur trong chiến dịch truy quét thực phẩm không an toàn quy mô lớn đang được triển khai trên toàn bang. Lô hàng bị phát hiện có dấu hiệu pha trộn siro gạo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích một kho hàng tại Hapur và phát hiện số lượng lớn mật ong nghi pha trộn đang được lưu trữ trong nhiều thùng chứa công nghiệp cỡ lớn. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 22 lakh rupee (hơn 600 triệu đồng).

Sau khi thu giữ, cơ quan chức năng đã gửi các mẫu sản phẩm tới phòng thí nghiệm để kiểm định chất lượng và xác minh mức độ vi phạm theo quy định về an toàn thực phẩm.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trong các mẫu mật ong có chứa siro gạo – một loại chất thường được sử dụng để pha trộn nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng khối lượng sản phẩm. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc pha trộn các loại siro hoặc chất tạo ngọt công nghiệp vào mật ong không chỉ làm giảm chất lượng mà còn có thể gây nguy cơ đối với sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Giới chức cho biết số mật ong nói trên đang trong quá trình đóng gói và chuẩn bị phân phối tới nhiều bang khác trước khi bị phát hiện. Vụ việc được cho là có liên quan đến doanh nghiệp Tungnath Traders, trong khi cái tên Ankit Garg cũng được nhắc tới trong chuỗi cung ứng của lô hàng.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra và cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu kết quả kiểm nghiệm xác nhận hành vi sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm giả mạo, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Theo các chuyên gia y tế, mật ong pha trộn có thể chứa nhiều thành phần không rõ nguồn gốc như siro đường, chất tạo ngọt nhân tạo hoặc các phụ gia hóa học. Những chất này có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm tăng lượng đường huyết và gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài.

Vụ việc tại Hapur diễn ra trong bối cảnh bang Uttar Pradesh đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm tra thực phẩm trên diện rộng nhằm ngăn chặn tình trạng thực phẩm giả và hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Trong những tháng gần đây, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra tại các khu chợ, kho chứa và cơ sở chế biến thực phẩm ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn.

Giới chức cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên mua sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận chất lượng rõ ràng. Đồng thời, người dân được khuyến khích báo cáo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ hoạt động sản xuất thực phẩm trái phép.

Các chuyên gia nhận định việc siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đặc biệt với các mặt hàng được sử dụng phổ biến như mật ong, sữa, gia vị hay thực phẩm chế biến sẵn.