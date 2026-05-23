Giá heo hơi hôm nay 23-5: Chợ đầu mối có giá mới

Theo Nguyễn Hải | 23-05-2026 - 13:45 PM | Thị trường

Giá heo tại chợ đầu mối ở TPHCM, nhiều mặt hàng giảm đến 5.000 đồng/kg.

Ngày 23-5, thông tin từ thương lái cho biết sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 15 tấn so với hai ngày trước lên 375 tấn. Giá heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức 83.000 đồng/kg, còn heo mảnh loại 2 giảm 2.000 đồng còn 76.000 đồng/kg

Do giá heo mảnh có giảm nên giá heo pha lóc cũng được thương lái điều chỉnh giảm theo từ 2.000 – 5.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều giảm

Trong đợt điều chỉnh giá lần này có một số mặt hàng không tham gia. Theo đó, mặt hàng thịt đùi vẫn giữ mức 85.000 đồng/kg như hai ngày trước, nạc dăm 120.000 đồng/kg và giò trước 85.000 đồng/kg.

Nguyên nhân nhiều mặt hàng thịt heo giảm giá tại chợ đầu mối được thương lái giải thích là số lượng heo mảnh nhập về chợ gần đây tăng mạnh gần 50 tấn so với đầu tuần, dẫn đến nguồn cung có phần dôi dư nên phải giảm giá để đẩy hàng ra trong phiên chợ sáng sớm.

Nếu không giảm giá, hàng ứ đọng lại còn gây ảnh hưởng lớn, lúc đó buộc phải giảm giá sâu hơn trên 10 giá.

Thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết cuối tuần này giá heo hơi ổn định tại các vùng miền.

Theo đó, khu vực miền Bắc giữ mức 67.000 - 72.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 67.000 – 71.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 68.000 – 72.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 68.000 - 70.000 đồng/kg.

23 tàu xếp đầy 'hạt ngọc Việt' nối đuôi sang quốc gia láng giềng chỉ trong 10 ngày: Chuyện gì đang xảy ra?

Sau Trung Quốc, Ấn Độ cũng trồng loại cây Việt Nam đang vào mùa: Được mệnh danh ‘vàng đỏ’ trên cây, năng suất 100 kg quả/ha

BVĐK Phương Đông mở rộng quy mô gấp 3, định vị tổ hợp y khoa hàng đầu miền Bắc

Bên trong đường dây sản xuất phân bón giả nhãn hiệu nổi tiếng

Xăng E10 sắp thay thế RON 95 trên toàn quốc, được kiểm soát chất lượng ra sao?

Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đối thủ của sầu riêng Việt Nam chơi lớn: Dùng AI để phân loại quả chín, áp dụng tia X để bảo quản

