Phát hiện 54 loại thực phẩm chức năng giả bán trên toàn quốc, nhiều người Việt quen dùng: Ai từng mua cần liên hệ công an trước 29/5

Nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản pẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 02 vụ án hình sự về các hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả (có danh mục kèm theo).

Bảng kê các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là hàng giả

* Vụ án hình sự số 128 ngày 27/5/2025

STT TÊN SẢN PHẨM SỐ ĐĂNG KÝ LÔ SẢN XUẤT NgÀY SẢN XUẤT TÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 1 LIVER RQ 2819/2021/ĐKSP 180225 2/18/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 2 SUPER JOJO MÁTGAN RQ 1480/2020/ĐKSP 280223 2/28/2023 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 3 ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO RQ 3016/2022/ĐKSP 170724 7/17/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 4 TONIC RQ 12671/2020/ĐKSP 201224 12/20/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 5 GINKGKO - 9000 9410/2020/ĐKSP 80325 3/8/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 6 GOOD HEALTH RQ 8308/2019/ĐKSP 150125 1/15/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 7 BRAIN KIDS CK 3243/2024/ĐKSP 230724 7/23/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 8 CALCI MK7 RQ 13121/2020/ĐKSP 200924 9/20/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 9 LIVER MAX 12833/2019/ĐKSP 150325 3/15/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 10 VITAMIN E RQ 2706/2021/ĐKSP 201224 12/20/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 11 Dạ dày HP 12506/2019/ĐKSP 281123 11/28/2023 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 12 Ăn ngủ ngon RQ 13545/2019/ĐKSP 160524 5/16/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 13 Brios Cal New 2634/2020/ĐKSP 170325 3/17/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 14 Polivita RQ 4954/2020/ĐKSP 260225 2/26/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 15 Eva Beauty Venuss 3643/2020/ĐKSP 100724 7/10/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 16 Viên bổ sắt Muti Vitamin 11596/2019/ĐKSP 180225 2/18/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 17 TERMI GO 9755/2021/ĐKSP 51124 11/5/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 18 Queen Collagen 8X 2094/2023/ĐKSP 161024 10/16/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 19 Acetylcystein 500MG CK 6022/2024/ĐKSP 260924 9/26/2024 Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm Công ty CP dược phẩm Santex 20 Dạ dày HP 12506/2019/ĐKSP 110225 2/11/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 21 Viên xương khớp RQ 9754/2021/ĐKSP 11124 11/1/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 22 OMEGA 3 RQ 7351/2020/ĐKSP 200325 3/20/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 23 SLIM BODY 7944/2021/ĐKSP 120124 1/12/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 24 Good Health RQ 8308/2019/ĐKSP 40223 2/4/2023 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Nam Công ty CP dược phẩm Santex 25 Nữ kinh khang RQ 13132/2020/ĐKSP 150325 3/15/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 26 Rambo Kid 11057/2020/ĐKSP 200924 9/20/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 27 SMART KIDS DROPS 7056/2021/ĐKSP 240124 1/24/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 28 Kidscold 9474/2023/ĐKSP 280325 3/28/2025 Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm Công ty CP dược phẩm Santex 29 BỔ PHẾ THANH RQ 2038/2020/ĐKSP 110225 2/11/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Santex 30 BỔ PHẾ THANH RQ 2038/2020/ĐKSP 190824 8/19/2024 31 Eva + Especially 2858/2023/ĐKSP 10325 3/1/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 32 HEMOLY 3309/2020/ĐKSP 10624 6/1/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 33 Pros - Men 9452/2021/ĐKSP 10424 4/1/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 34 Ginko DHA Plus 8002/2019/ĐKSP 10724 7/1/2024 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 35 BYE TRĨ 740/2020/ĐKSP 10425 4/1/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 36 FORACTIVE COLLAGEN TYPE II 5189/2020/ĐKSP 10325 3/1/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 37 HEMOLY 3309/2020/ĐKSP 10125 01-01-225 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 38 IMUNODULIN 3015/2022/ĐKSP 10325 3/1/2025 Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt Công ty CP dược phẩm Bika Pharma 39 Vitamin C CK 1454/2024/ĐKSP 12024 01/2024 Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm

* Vụ án hình sự số 174 ngày 11/7/2025

STT TÊN SẢN PHẨM SỐ ĐĂNG KÝ SỐ LÔ NGÀY SẢN XUẤT TÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƠN VỊ SẢN XUẤT 1 ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 1 lọ x 30v) 1698/2022/ĐKSP R08 3/4/2024 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 2 ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 2 lọ x 30v) 1698/2022/ĐKSP R18 1/6/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 3 VIÊN DƯỠNG TÂM AN THẦN NGỦ NGON CEBRA - EXTRA 9772/2021/ĐKSP R55 1/27/2024 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 4 COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 2 lọ x 30v) 11933/2020/ĐKSP R39 5/27/2024 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 5 COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 1 lọ x 30v) 11933/2020/ĐKSP R04 8/4/2023 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 6 GLUCOSAMIN SULFAT 2NACL 800.OXTRA 2357/2022/ĐKSP R03 6/1/2023 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 7 LACTO - BABYGOLD PLUSS 13157/2020/ĐKSP R25 4/16/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 8 CALCI NANO MK7 GOLD 13051/2020/ĐKSP N08 9/26/2023 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 9 MAMA DHA BABY GOLD 284/2021/ĐKSP N07 3/26/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 10 ARGININ XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 850 12934/2020/ĐKSP N06 2/13/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 11 CÀ GAI LEO XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 850 493/2021/ĐKSP N05 2/12/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 12 GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 01 lọ x 30 viên) 8843/2021/ĐKSP R06 9/9/2023 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 13 GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 02 lọ x 15 viên) 8843/2021/ĐKSP R09 11/6/2024 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 14 L-ORNITHIN ARGININ LINHZHI 5849/2021/ĐKSP R25 2/11/2025 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI 15 GLUCOSAMIN EXTRA 900.OKORY 7659/2022/ĐKSP 240102 3/5/2024 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra.

Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29/5. Sau thời hạn trên, nếu các cá nhân, tổ chức không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn, giải quyết.