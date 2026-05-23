TPHCM: Phát hiện cửa hàng bán giày thể thao giả, trị giá hơn nửa tỉ đồng

Đội quản lý thị trường (QLTT) số 4 - Chi cục QLTT TPHCM vừa phát hiện một điểm kinh doanh với số lượng lớn hàng giả, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây này do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng bên giao hàng trung gian để vận chuyển, nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu, chuẩn bị đưa ra thị trường, Đội QLTT số 4 đã kế hoạch kiểm tra cửa hàng có địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Cơ quan chức năng kiểm tra tra kho giày giả

Để kiểm tra địa điểm trên, Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM và Công an phường Nhiêu Lộc.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 105 đôi giày có xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hàng hóa theo quy định, trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo.

Trị giá số hàng trên ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Chủ cửa hàng khai nhận biết rõ hàng hóa là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi kinh doanh vì lợi nhuận cao.

Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cửa hàng thường xuyên đóng cửa, việc giao nhận hàng hóa được thực hiện thông qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.