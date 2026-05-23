Vừa ra mắt tại Việt Nam, xe điện giá mềm của Geely đã có bản nâng cấp ở quê nhà, tầm hoạt động nâng lên 460 km

Geely sẽ chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu hatchback EX2, có tên gọi nội địa là Xingyuan, tại thị trường Trung Quốc vào ngày 28/5 tới. Dù giá bán chính thức chưa được công bố, phiên bản hiện tại của mẫu xe này đang được bán với mức giá từ 68.800 đến 87.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 257 triệu đến 328 triệu đồng.

Geely EX2 ra mắt lần đầu vào năm 2024 dưới thương hiệu phụ Geome, trước khi chuyển sang phân khúc của thương hiệu Galaxy. Đây hiện là mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc với 465.775 chiếc được bàn giao trong năm 2025. Trong tháng 4 năm 2026, Geely cũng đã bán được 34.727 chiếc EX2, theo số liệu từ China EV DataTracker

Doanh số xe Geely EX2 (Xingyuan) tại thị trường Trung Quốc, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026.

Phiên bản nâng cấp mang đến một số thay đổi nhỏ về ngoại thất, bao gồm việc tích hợp logo Galaxy mới và thiết kế nắp chụp bánh xe dạng khí động học (Aero) hoàn toàn mới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là gói pin LFP được cải tiến với hai tùy chọn dung lượng 35 kWh và 47 kWh. Nhờ đó, phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC của xe đã được nâng lên mức 360 km và 460 km.

Về sức mạnh, EX2 phiên bản mới vẫn duy trì các tùy chọn động cơ điện đặt ở cầu sau. Phiên bản sử dụng gói pin nhỏ được trang bị động cơ công suất 58 kW, tương đương khoảng 78 mã lực.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng gói pin lớn hơn sở hữu công suất 85 kW, tương đương khoảng 114 mã lực. Tính năng sạc nhanh trở thành trang bị tiêu chuẩn trên dòng xe này, với khả năng sạc từ 30% lên 80% chỉ trong vòng 21 phút.

Ngoại hình không có quá nhiều thay đổi so với bản vừa ra mắt tại Việt Nam.

Về kích thước, xe sở hữu chiều dài 4135 mm, chiều rộng 1805 mm và chiều cao 1570 mm, cùng chiều dài cơ sở 2650 mm. Mẫu xe này được trang bị hệ thống treo McPherson ở phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết ở phía sau, khác biệt hoàn toàn so với kiểu thanh xoắn thường thấy trên các dòng xe cùng phân khúc.

Geely EX2 duy trì ưu thế cạnh tranh với hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng được trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Chi tiết này tạo nên sự khác biệt đáng kể khi đặt lên bàn cân với các đối thủ như BYD Seagull hay Wuling Binguo, vốn thường chỉ trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho các phiên bản cao cấp.

Nội thất Geely EX2 cũng không có nhiều khác biệt.

Với việc nâng cấp trang bị và gia tăng phạm vi hoạt động, Geely kỳ vọng mẫu xe này sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số, sau khi từng đạt đỉnh điểm với 48.080 chiếc được bán ra trong tháng 9 năm 2025.