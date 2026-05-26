Phát hiện lượng lớn hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng tại TPHCM

Cụ thể, Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT TPHCM phối hợp cùng Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM, kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phường Long Trường (TPHCM). Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện một số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Converse.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không hóa đơn chứng từ,... Tổng trị giá hàng hóa hơn 2,851 tỉ đồng.

Hàng ngàn đôi giày thể thao giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Tại thời điểm kiểm tra có sự chứng kiến của các công ty đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Adidas, Nike, Converse. Sau khi trực tiếp xem xét và chụp ảnh hàng hóa nêu trên, đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu xác định toàn bộ hàng hóa là hàng giả.

Chủ số hàng hóa trên khai nhận hàng được tìm mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản các mạng xã hội và gian hàng trên sàn thương mại điện tử để chạy quảng cáo, tiếp cận khách hàng. Khách hàng sẽ chốt đơn và được giao hàng thông qua shipper, không giao dịch trực tiếp với chủ hàng.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lượng lớn giày thể thao giả nhãn hiệu

Chủ số hàng hóa khai nhận đã kinh doanh gần 3 năm, bằng phương thức tinh vi trên các nền tảng số, thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 3 phối hợp cùng Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn phường Chợ Lớn (TPHCM), phát hiện số lượng lớn hàng hóa là quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ,... dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex... Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Chủ số hàng khai nhận đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Mặt hàng dép giả nhãn hiệu uy tín

Chủ cửa hàng khai nhận biết rõ hàng hóa là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng thường xuyên đóng cửa, việc giao nhận hàng hóa được thực hiện thông qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá gần 1,1 tỉ đồng. Do đây là vụ việc lớn, phức tạp nên hồ sơ được chuyển qua cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý.