Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc

Toàn khu vực Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (26/5) và ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng, hiện đã bao trùm khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Toàn miền Bắc đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục trong đợt này.

Cụ thể, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Tại Trung Bộ, từ đêm 28-30/5, có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Vì sao Hà Nội có nhiệt độ cao nhất cả nước?

Theo Cơ quan khí tượng, trong ngày 25/5, Phú Thọ và Hà Nội là 2 khu vực nắng nóng nhất, đều có 4 trạm quan trắc trên 40 độ C.

Một số trạm quan trắc trên 40 độ C khác như Bắc Ninh 40,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C,…

Tuy nhiên, đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn đặt ở độ cao 2 m so với mặt đất. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C, đặc biệt tại khu vực đô thị có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bêtông, đường nhựa.

Bà Nguyễn Thị Huế, phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân Hà Nội liên tục ghi nhận những mốc nhiệt cao nhất trong những ngày qua không chỉ do sự phát triển của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây mà ở khu vực này còn kết hợp với hiệu ứng đô thị.

Cụ thể, phân tích trên tờ Dân trí, Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhận định, việc Hà Nội ghi nhận mức nhiệt rất cao không phải hiện tượng quá bất thường bởi thành phố nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ - khu vực có nền nhiệt cao trong đợt nắng nóng này.

Ngoài ra, khu vực nội đô còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn.

Vì vậy, trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.

Theo bản tin dự báo mùa của Cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 8/2026, dưới tác động của El Nino, nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ. Do vậy, mùa hè năm nay có thể năng nóng gay gắt hơn so với năm 2025 cũng như trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, khả năng xuất hiện các kỷ lục về nhiệt độ.