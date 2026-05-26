Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Việc sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số ngày càng phổ biến giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin bảo hiểm, theo dõi quá trình tham gia và thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích này, cơ quan BHXH Việt Nam cũng vừa phát đi thông báo quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng ứng dụng trên môi trường số.

Theo BHXH Việt Nam, đơn vị này vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số. Ứng dụng mang tên “VSSID.apk” được cài cắm mã độc, có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản của người sử dụng.

Người dân có Bảo hiểm xã hội cần lưu ý thông tin mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan BHXH cho biết, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ BHXH để gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook hoặc SMS với lý do yêu cầu người dân cập nhật thông tin, nâng cấp ứng dụng VssID nhằm “đảm bảo quyền lợi”.

Sau đó, các đối tượng gửi đường link lạ yêu cầu người dùng tải file “.apk” về điện thoại Android thay vì cài đặt từ kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Khi được cài đặt, ứng dụng giả mạo sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và nhiều dữ liệu cá nhân khác trên thiết bị.

BHXH Việt Nam khẳng định không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu người dân cài ứng dụng VssID thông qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các nền tảng không chính thức.

Trước nguy cơ lừa đảo, cơ quan BHXH khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng VssID từ các kho ứng dụng chính thức. Đồng thời, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt file “.apk” không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin.

Người dân cũng được khuyến cáo không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi ngờ lừa đảo, cần liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc gọi tổng đài 19009068 để xác minh.

VssID - BHXH số là ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam trên nền tảng di động, hỗ trợ người dân tra cứu và quản lý thông tin tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và các chế độ được hưởng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam