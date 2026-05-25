Quyết định khởi tố Trần Văn Minh SN 1982

Theo Trang Anh | 25-05-2026 - 22:00 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên ngày 25/5 cho biết ngày 19/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (SN 1982, trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/3/2026, Trần Văn Minh và anh P.V.N (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đi đám ma tại nhà một hộ dân ở cùng thôn.

Đối tượng Trần Văn Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Sau khi sử dụng rượu có xảy ra mâu thuẫn xô xát, sau đó Minh về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm bằng kim loại sáng màu đâm một nhát vào vùng mạn sườn bên trái của anh N.

Sau khi sự việc xảy ra, Minh bỏ về nhà còn anh N được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng và sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Hậu quả của vụ vô xát tại thời điểm giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh P.V.N là 43%, cơ chế hình thành thương tích do dạng vật sắc nhọn gây nên.

Qua sự việc trên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Pháp Luật; không để tụ tập uống rượu bia say, không sử dụng hung khí nguy hiểm; nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm xâm phạm về nhân thân; vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

