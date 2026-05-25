Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh SN 2001

Theo Chi Chi | 25-05-2026 - 20:09 PM | Xã hội

Đặng Quốc Thanh là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 25/5 cho biết đã thi hành Lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh (SN 2001), thường trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Quốc Thanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Quốc Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “SIN 8386” tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố… nhằm tạo lòng tin, kêu gọi nhiều người góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đặng Quốc Thanh làm việc tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Lâm Đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi của Đặng Quốc Thanh khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

